Осенью из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд

Осенью 2026 г. на Куйбышевской железной дороге будет назначен новый круглогодичный поезд сообщением Самара — Адлер, сообщает пресс-служба перевозчика. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября, из Адлера — 4 ноября.

В состав поезда включены современные двухэтажные купейные вагоны и СВ, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, системами информирования пассажиров и прочим. В поезде предусмотрены места для путешественников с детьми, места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

В пути следования поезд сделает остановки в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

В КбшЖД отмечают, что поезд № 337/338 сообщением Самара — Адлер будет курсировать по отдельным датам, билеты уже в продаже. Оформить их и получить больше информации о поездах можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в железнодорожных кассах.