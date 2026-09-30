Громче, мощнее, ярче: ТК "Амбар" станет площадкой для закрытия сезона по автозвуку

Что происходит, когда автомобиль превращается в мощную аудиосистему? Узнать это можно будет 3 октября на парковке ТК "Амбар", где пройдет финал сезона по автозвуку BEST — КУБОК RS.

Участники из разных городов представят автомобили, подготовленные специально для соревнований, и поборются за победу в двух дисциплинах — SPL и Show-class.

Помимо соревновательной программы, зрителей ждут выставка автомобилей и тюнинга, мастер-классы и активности от партнеров. Гости смогут оценить проекты участников, увидеть необычные технические решения и пообщаться с представителями автомобильного сообщества.

"Площадка ТК "Амбар" уже не первый раз становится местом встречи участников и зрителей автомобильных мероприятий. BEST — КУБОК RS завершит сезон соревнований по автозвуку и объединит на одной площадке тех, для кого автомобиль — это не только транспорт, но и пространство для творчества и самовыражения", — отмечают организаторы.

Когда: 3 октября, начало в 11:00

Где: парковка ТК "Амбар", напротив входа А3

Вход: свободный, 0+