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Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто: ИИ расширил возможности сервиса оценки стоимости автомобилей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Авто обновил сервис "Авито Оценка" — теперь, с помощью алгоритмов ИИ, сервис не только показывает, насколько цена автомобиля отличается от рыночной, но и определяет факторы, которые могут быть причиной такой разницы. Обновление помогает лучше ориентироваться в стоимости автомобилей и снижать риски при покупке. Сервис помогает понять, как стоимость автомобиля с пробегом соотносится с ценами на аналогичные предложения. Для этого используются данные о реальных сделках и актуальных объявлениях.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

По данным опроса Авито Авто, почти треть респондентов (28%) при выборе автомобиля с пробегом учитывают, насколько его цена соответствует рыночному уровню. При этом объявления в рыночном диапазоне получают на 7% больше звонков. Это показывает значимость понятного ценового ориентира для покупателей при выборе автомобиля.

Чтобы пользователю было проще ориентироваться в стоимости конкретной машины, Авито Авто развивает сервис "Авито Оценка". Теперь алгоритмы искусственного интеллекта не только сопоставляют автомобиль с аналогичными предложениями на рынке, но и относят его стоимость к одному из пяти уровней:

  • "Сильно ниже рынка" — стоимость значительно ниже цен на сопоставимые автомобили;
  • "Ниже рынка" — цена ниже рыночного уровня;
  • "Хорошая цена" и "Отличная цена" — стоимость соответствует рынку или выглядит привлекательно;
  • "Выше рынка" — стоимость превышает цены на сопоставимые предложения.

После сравнения цены автомобиля с аналогичными объявлениями на рынке сервис показывает, какие факторы могли повлиять на полученный результат. Например, если стоимость существенно ниже цен в сопоставимых предложениях, покупателю рекомендуется внимательнее изучить историю машины. За низкой ценой могут стоять особенности конкретного автомобиля — участие в ДТП, использование в каршеринге или другие обстоятельства, которые не всегда очевидны из объявления. Если стоимость автомобиля выше рыночного уровня, описание показывает, какие характеристики могут объяснять такую разницу — редкая комплектация, небольшой пробег или хорошее состояние авто по сравнению с аналогичными предложениями. Пользователь получает не только ориентир по стоимости машины, но и дополнительную информацию о факторах, которые могут влиять на нее. Это помогает внимательнее проверить автомобиль перед покупкой и снизить риски при совершении сделки.

"Сервис опирается на большой массив данных: в его основе — ИИ-алгоритм, который учитывает около 40 параметров и использует информацию примерно о 200 тысячах реальных сделок и 6 млн актуальных объявлений. Такой объем данных позволяет сопоставлять конкретный автомобиль с большим количеством предложений и учитывать широкий набор факторов, которые влияют на его стоимость", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Дополнительно в выдаче объявлений появился фильтр "Рыночная цена": с его помощью покупатель может сузить выбор, исключив предложения с завышенной стоимостью или существенно более низкой ценой. Это позволяет быстрее найти подходящие варианты и не тратить время на ручное сравнение стоимости каждого автомобиля с аналогичными предложениями.

"За последние годы выбор автомобилей расширился: только в 2024 году в России появилось 19 новых китайских брендов с десятками моделей и комплектаций. Теперь автомобили этих марок постепенно появляются и на вторичном рынке. Это расширяет выбор для покупателей, но одновременно усложняет оценку стоимости конкретного автомобиля. Наша задача как платформы — не просто предоставить широкий выбор, но и помочь человеку разобраться в нем. Поэтому мы развиваем инструменты, которые дают покупателю дополнительные ориентиры на каждом этапе выбора", — дополняет Андрей Тумкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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