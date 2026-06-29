Из Курумоча запускают авиарейсы в Сухум

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С 16 июля авиакомпания Nordwind начнет полеты из самарского аэропорта Курумоч в Сухум, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.