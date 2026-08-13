Прокуратура разбирается в ситуации в Самарской областной детской клинической больнице

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Прокуратура Самары по поручению прокурора области Сергея Берижицкого начала проверку сведений об антисанитарных условиях в Самарской областной детской клинической больнице. Основанием для надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и соцсетях, где сообщается о нарушениях санитарно‑эпидемиологических норм в медучреждении.