Прокуратура разбирается в ситуации в Самарской областной детской клинической больнице

Прокуратура Самары по поручению прокурора области Сергея Берижицкого начала проверку сведений об антисанитарных условиях в Самарской областной детской клинической больнице. Основанием для надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и соцсетях, где сообщается о нарушениях санитарно‑эпидемиологических норм в медучреждении.
В соцсетях мать семилетнего пациента хирургического отделения рассказала о проблемах в медучреждении: тараканах, комарах, грязи, грубости и отсутствии уборщиц.
"В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц больницы, а также решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — комментируют в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.