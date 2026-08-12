Из горящего дома в Октябрьске огнеборцы вывели мужчину

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В ночь на 12 августа в Октябрьске вспыхнул частный дом с надворными постройками, из горящего дома удалось вывести мужчину, сообщают огнеборцы ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"