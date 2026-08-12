Из горящего дома в Октябрьске огнеборцы вывели мужчину

В ночь на 12 августа в Октябрьске вспыхнул частный дом с надворными постройками, из горящего дома удалось вывести мужчину, сообщают огнеборцы ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Сообщение о возгорании поступило в пожарно‑спасательную часть № 106 в 00:56. Пожар охватил 100 кв. метров.
В тушении участвовали 11 пожарных, работало звено газодымозащитной службы, на месте находились 4 пожарных автомобиля. Локализовать пламя удалось к 01:30, полностью ликвидировать пожар — к 4:00. Причина возгорания уточняется.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !