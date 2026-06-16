"Подумали, что упал беспилотник": очевидец рассказал, как начался пожар на ул. 22 Партсъезда

Вечером в воскресенье, 14 июня, в Самаре произошел крупный пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда, унесший жизни двух человек и уничтоживший подъезд хрущевки. Корреспондент Волга Ньюс пообщался с жительницей соседнего дома, которая стала свидетелем пожара.
"Около 20:28 раздался сильный взрыв. Многие жильцы сначала подумали, что упал беспилотник. Когда мы посмотрели камеры домофона, увидели большое скопление людей во дворе. Выйдя на улицу, увидели густой дым и огонь, вырывавшийся из окна второго этажа дома № 20", — рассказывает женщина.
По ее словам, сначала приехала пожарная машина без воды. Пока пожарные искали куда подключить рукав, огонь очень быстро распространялся: "В соседней квартире уже было видно, что начинает разрушаться стена. В магазине на первом этаже начал проваливаться потолок, людям пришлось срочно выбегать на улицу".
Затем загорелся магазин.
"В 20:33 прибыла еще одна пожарная машина (в МЧС сообщали, что сигнал о возгорании поступил в 20:31. - Прим. Волга Ньюс), началось активное тушение. Пожарные зашли в подъезд и эвакуировали людей. На пятом этаже оставались женщина и дети, которые не могли самостоятельно выбраться из-за задымления. Женщину спустили по лестнице в сопровождении спасателей, затем эвакуировали детей", — говорит очевидица.
Огонь долго не удавалось локализовать, пожар продолжался до позднего вечера. Помимо квартир, пострадали припаркованные рядом автомобили.
"Квартира, где, предположительно, произошел взрыв, выгорела полностью. Серьезно пострадала и квартира этажом выше — в ней произошло частичное обрушение конструкций", — говорит женщина.
Напомним, по предварительной версии, пожар начался после хлопка бытового газа. В МЧС сообщали, что он произошел в магазине на первом этаже, в прокуратуре озвучивали версию о том, что пожар начался в квартире на первом этаже.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !