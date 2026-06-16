"Подумали, что упал беспилотник": очевидец рассказал, как начался пожар на ул. 22 Партсъезда

Вечером в воскресенье, 14 июня, в Самаре произошел крупный пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда, унесший жизни двух человек и уничтоживший подъезд хрущевки. Корреспондент Волга Ньюс пообщался с жительницей соседнего дома, которая стала свидетелем пожара.

"Около 20:28 раздался сильный взрыв. Многие жильцы сначала подумали, что упал беспилотник. Когда мы посмотрели камеры домофона, увидели большое скопление людей во дворе. Выйдя на улицу, увидели густой дым и огонь, вырывавшийся из окна второго этажа дома № 20", — рассказывает женщина.

По ее словам, сначала приехала пожарная машина без воды. Пока пожарные искали куда подключить рукав, огонь очень быстро распространялся: "В соседней квартире уже было видно, что начинает разрушаться стена. В магазине на первом этаже начал проваливаться потолок, людям пришлось срочно выбегать на улицу".

Затем загорелся магазин.

"В 20:33 прибыла еще одна пожарная машина (в МЧС сообщали, что сигнал о возгорании поступил в 20:31. - Прим. Волга Ньюс), началось активное тушение. Пожарные зашли в подъезд и эвакуировали людей. На пятом этаже оставались женщина и дети, которые не могли самостоятельно выбраться из-за задымления. Женщину спустили по лестнице в сопровождении спасателей, затем эвакуировали детей", — говорит очевидица.

Огонь долго не удавалось локализовать, пожар продолжался до позднего вечера. Помимо квартир, пострадали припаркованные рядом автомобили.

"Квартира, где, предположительно, произошел взрыв, выгорела полностью. Серьезно пострадала и квартира этажом выше — в ней произошло частичное обрушение конструкций", — говорит женщина.

Напомним, по предварительной версии, пожар начался после хлопка бытового газа. В МЧС сообщали, что он произошел в магазине на первом этаже, в прокуратуре озвучивали версию о том, что пожар начался в квартире на первом этаже.