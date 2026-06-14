Квартиры в доме на ул. 22 Партсъезда горят до четвертого этажа, есть пострадавшие

В воскресенье, 14 июня, в 22:30 пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда локализован, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составляет 300 кв. м. Происходит горение квартир подъезда № 1 со второго по четвертый этаж.

"Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасено семь человек", — уточняют в МЧС.

Для тушения пожара привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее прокуратура Самарской области сообщала, что на месте ЧП произошел хлопок бытового газа.