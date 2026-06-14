Квартиры в доме на ул. 22 Партсъезда горят до четвертого этажа, есть пострадавшие

В воскресенье, 14 июня, в 22:30 пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда локализован, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составляет 300 кв. м. Происходит горение квартир подъезда № 1 со второго по четвертый этаж.
"Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасено семь человек", — уточняют в МЧС.
Для тушения пожара привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники.
Ранее прокуратура Самарской области сообщала, что на месте ЧП произошел хлопок бытового газа.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !