В Жигулевске погибла в огне 96‑летняя женщина

В воскресенье, 12 июля, пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров 17 раз, сообщает региональное управление МЧС.

Трагический случай зафиксирован в Жигулевске, где загорелась квартира на площади 45 кв. м. В результате пожара погибла 96-летняя женщина.

Еще один инцидент с пострадавшим случился в Самарском районе областного центра. В квартире на площади 0,5 кв. м горели домашние вещи. В огне пострадал 48- летний мужчина.

Остальные пожары обошлись без жертв. Обстоятельства всех происшествий выясняют специалисты.