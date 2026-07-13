В Жигулевске погибла в огне 96‑летняя женщина

В воскресенье, 12 июля, пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров 17 раз, сообщает региональное управление МЧС.
Трагический случай зафиксирован в Жигулевске, где загорелась квартира на площади 45 кв. м. В результате пожара погибла 96-летняя женщина.
Еще один инцидент с пострадавшим случился в Самарском районе областного центра. В квартире на площади 0,5 кв. м горели домашние вещи. В огне пострадал 48- летний мужчина.
Остальные пожары обошлись без жертв. Обстоятельства всех происшествий выясняют специалисты.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !