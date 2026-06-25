В среду, 24 июня, в Красноярском районе горели теплицы, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 13:53 в с. Ветлянка на ул. Садовой горели две теплицы на площади 900 кв. метров.
К месту вызова были направлены два отделения пожарно-спасательного отряда № 41, а также добровольная пожарная команда Светлое Поле.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !