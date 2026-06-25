В среду, 24 июня, в Красноярском районе горели теплицы, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

В 13:53 в с. Ветлянка на ул. Садовой горели две теплицы на площади 900 кв. метров.

К месту вызова были направлены два отделения пожарно-спасательного отряда № 41, а также добровольная пожарная команда Светлое Поле.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.