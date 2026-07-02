В Самаре неисправный холодильник привел к пожару в высотке

В понедельник, 29 июня, в Кировском районе Самары случился пожар в многоэтажке, сообщает ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул на 16‑м этаже многоквартирного дома. В момент возгорания хозяев квартиры не было дома, а тревогу подняли соседи: они почувствовали запах дыма и сразу позвонили в службу спасения.

Пламя охватило холодильник и вещи на кухне однокомнатной квартиры, площадь пожара составила 6 кв. метров. Жителей соседних квартир эвакуировать не пришлось.

По предварительной версии, причина ЧП аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в холодильнике.