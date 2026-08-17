Суд удовлетворил иск по взысканию миллиарда с экс-главы Шестого кассационного суда Ефанова

Октябрьский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании ущерба с теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Ему вменяли нанесение ущерба государству более чем на миллиард.

Напомним, Генпрокуратура потребовала через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом недавно рассказал бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

"В бытность депутатом Госдумы от Самары я добился лишения Ефанова судейских полномочий, возбуждения ряда уголовных дел и возврата в госсобственность элитных земель, выведенных его "семейными" фирмами по мошенническим схемам. Признателен Генпрокуратуре за последовательную и принципиальную позицию. Конфискация у Ефановых "нажитого непосильным трудом" имущества станет еще одним наглядным доказательством торжества закона и справедливости, за которые, впрочем, порой приходится серьезно бороться", — прокомментировал Александр Хинштейн в соцсетях.

Октябрьский районный суд Самары, в который поступил иск заместителя Генпрокурора РФ, принял обеспечительные меры. Было арестовано имущество самого бывшего судьи, его супруги Ольги, сына Ивана Ефанова и его жены Анны. Третьим лицом на сайте суда также указано ООО "Эра".

Ранее в Самаре суд рассмотрел дело о хищении земель "семейной фирмой" экс-судьи Александра Ефанова на острове Поджабный. Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд тем не менее признал их виновными. Незаконные строения на "похищенных землях" острова снесли. Также суд постановил снести коттеджи в районе 1-й просеки, которые принадлежат ООО "Хорс", подконтрольному Ефанову. Кроме того, основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина заподозрили в даче взятки Ефанову.

Отметка об удовлетворении иска Генпрокуратуры к Ефанову и его семье есть на сайте Октябрьского районного суда. Также журналист Волга Ньюс связался с адвокатом Сергеем Карповым, который представляет интересы одного из ответчиков в суде. Адвокат уточнил, что иск удовлетворили полностью. Юрист добавил, что пока оглашена только резолютивная часть решения суда (само решение). Мотивировочную часть (обоснование решения) юристы ответчиков пока не видели. После ее получения юристы решат, будут ли обжаловать вердикт. Сергей Карпов также отметил, что ответчики вины не признавали, поэтому вероятность подачи жалобы высока.