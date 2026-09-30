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Суды Происшествия

"Характеризуется отрицательно": суд отказал в УДО экс-министру транспорта Пивкину

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Красноярского района Самарской области отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении бывшего главы минтранса Самарской области Ивана Пивкина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

"Заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко, принимавший участие в судебном заседании, возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный нарушает порядок отбывания наказания, за что имеет непогашенные взыскания, характеризуется исправительным учреждением отрицательно".

Суд согласился с позицией прокурора и отказал Пивкину в УДО.

Напомним, сначала Пивкина обвиняли в превышении полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина, рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной выгодой в 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах "своих" компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Сам Пивкин вины не признавал. Суд Октябрьского района Самары признал его виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорил к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности.

При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа и сразу отпустили из-под стражи. Приговор был обжалован сторонами в апелляционной инстанции. Там действия экс-министра переквалифицировали на п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности") и назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда. Далее адвокаты обжаловали решение в кассационной инстанции. Шестой кассационный суд сократил наказание бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину с пяти до трех лет лишения свободы. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение одного года и десяти дней.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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