Тольяттинца, обвиненного в покушении на политтехнолога Старателева, отправляют на СВО

В среду, 9 сентября, в Октябрьском районном суде Самары должно было начаться рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего тольяттинца Александра Чигирева, которого обвиняют в покушении на убийство. Потерпевшим по делу является известный политтехнолог Эрнест Старателев.
Напомним, покушение произошло в сентябре 2010 года в разгар кампании по выборам мэра Самары. Сообщалось, что на Старателева в подъезде дома, где он жил, напали двое и начали наносить удары заточкой или ножом. Его госпитализировали с 15 ранениями.
Старателев тогда активно критиковал действовавшего главу города Виктора Тархова. В выборах в итоге победил его оппонент — Дмитрий Азаров.
В прошлом году правоохранители отчитались о раскрытии этого дела в рамках работы по "Сиротинскому ОПГ". Мотив покушения не озвучивался. Сам Старателев в беседе с корреспондентом портала "Волга Ньюс" предположил, что заказчиком мог выступать кто-то из команды Тархова.
Обвинение в покушении предъявили Александру Чигиреву. В ходе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение, с него сняли обвинение по статье "бандитизм". В суде дело должно было рассматриваться в особом порядке — без изучения доказательств. Однако обвиняемый отказался от своего адвоката и от досудебного соглашения.
Сейчас Чигирева защищает Рамиль Зайнетдинов. На последнем заседании новому адвокату дали время на ознакомление с делом, и 9 сентября должны были начаться слушания. Однако перед заседанием адвокату сообщили, что дело приостановлено из-за желания его подопечного отправиться на СВО.
"Заседание не состоялось, вместо него нам выдали постановление о приостановлении дела, — рассказал адвокат Зайнетдинов корреспонденту Волга Ньюс. — Там за подписью федеральной судьи Марии Патютько указано, что Чигирев дал добровольное согласие на заключение контракта с Министерством обороны. И в связи с призывом его дело приостанавливается".
Приостановка дела инициирована военкоматом. При этом ходатайство было рассмотрено судьей без проведения заседания.
По словам защитника, он виделся со своим клиентом 7 сентября и не знает, что могло произойти с того момента, при каких обстоятельствах Чигирев подписал контракт и подписал ли вообще.
По словам адвоката, сроки привлечения Чигирева к уголовной ответственности по статье о покушении вышли (прошло более 15 лет, максимально предусмотренных законом), а других обвинений ему предъявлено не было. Поэтому защита сомневается в добровольности принятого решения об уходе на СВО.
Спустя несколько часов после заседания, адвокат сообщил, что попытался попасть в СИЗО к подзащитному, но его не пустили, сказав, что Чигирева там якобы уже нет. При этом постановление суда пока не вступило в силу, и у защиты есть 15 дней на обжалование.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...