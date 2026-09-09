Тольяттинца, обвиненного в покушении на политтехнолога Старателева, отправляют на СВО

В среду, 9 сентября, в Октябрьском районном суде Самары должно было начаться рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего тольяттинца Александра Чигирева, которого обвиняют в покушении на убийство. Потерпевшим по делу является известный политтехнолог Эрнест Старателев.

Напомним, покушение произошло в сентябре 2010 года в разгар кампании по выборам мэра Самары. Сообщалось, что на Старателева в подъезде дома, где он жил, напали двое и начали наносить удары заточкой или ножом. Его госпитализировали с 15 ранениями.

Старателев тогда активно критиковал действовавшего главу города Виктора Тархова. В выборах в итоге победил его оппонент — Дмитрий Азаров.

В прошлом году правоохранители отчитались о раскрытии этого дела в рамках работы по "Сиротинскому ОПГ". Мотив покушения не озвучивался. Сам Старателев в беседе с корреспондентом портала "Волга Ньюс" предположил, что заказчиком мог выступать кто-то из команды Тархова.

Обвинение в покушении предъявили Александру Чигиреву. В ходе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение, с него сняли обвинение по статье "бандитизм". В суде дело должно было рассматриваться в особом порядке — без изучения доказательств. Однако обвиняемый отказался от своего адвоката и от досудебного соглашения.

Сейчас Чигирева защищает Рамиль Зайнетдинов. На последнем заседании новому адвокату дали время на ознакомление с делом, и 9 сентября должны были начаться слушания. Однако перед заседанием адвокату сообщили, что дело приостановлено из-за желания его подопечного отправиться на СВО.

"Заседание не состоялось, вместо него нам выдали постановление о приостановлении дела, — рассказал адвокат Зайнетдинов корреспонденту Волга Ньюс. — Там за подписью федеральной судьи Марии Патютько указано, что Чигирев дал добровольное согласие на заключение контракта с Министерством обороны. И в связи с призывом его дело приостанавливается".

Приостановка дела инициирована военкоматом. При этом ходатайство было рассмотрено судьей без проведения заседания.

По словам защитника, он виделся со своим клиентом 7 сентября и не знает, что могло произойти с того момента, при каких обстоятельствах Чигирев подписал контракт и подписал ли вообще.

По словам адвоката, сроки привлечения Чигирева к уголовной ответственности по статье о покушении вышли (прошло более 15 лет, максимально предусмотренных законом), а других обвинений ему предъявлено не было. Поэтому защита сомневается в добровольности принятого решения об уходе на СВО.

Спустя несколько часов после заседания, адвокат сообщил, что попытался попасть в СИЗО к подзащитному, но его не пустили, сказав, что Чигирева там якобы уже нет. При этом постановление суда пока не вступило в силу, и у защиты есть 15 дней на обжалование.