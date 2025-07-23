Потерпевший по делу "Сиротинских" рассказал о возможных предпосылках к нападению

Журналисту Волга Ньюс удалось пообщаться с потерпевшим по уголовному делу группировки "Сиротинские". Эрнест Старателев рассказал, что в тот период много говорил о действовавшем мэре Самары Викторе Тархове и похоронном бизнесе.

Напомним, сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде.

По информации Волга Ньюс, задержанные - О.В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.С.Чичканов. По версии следствия, в 2004 г. они убили "конкурента", а в 2010 г. напали на журналиста. Сообщалось, что "сиротинская" группировка, во главе которой стоял Игорь Сиротенко, образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули". Сейчас Игорь Сиротенко объявлен в международный розыск.

Работают по разоблачению "сиротинских" сотрудники центрального аппарата ФСБ. Правоохранители считают, что покровительство группировке могли оказывать люди из органов власти и бывшие силовики.

Потерпевший по делу Эрнест Старателев выжил после нападения и ударов заточкой. Теперь он согласился на разговор с журналистом Волга Ньюс. По словам потерпевшего, в тот роковой период он вел программу на телевидении, где нередко критиковал действовавшего мэра Виктора Тархова, а также говорил про похоронный бизнес, в частности, строительство крематория и цены на похороны. Как обьясняет Эрнест Старателев, он обсуждал крематорий не с точки зрения, "нужно быть за или против строительства", а рассказывал скорее о безопасности в городе, например, затронул тему нападения на одного из чиновников мэрии, которое могло быть связано с "похоронной темой". По словам журналиста, он не упоминал и не конфликтовал с "сиротинскими", а программы были больше о политике. При этом Старателев говорит: можно предположить, что организовать нападение на него мог кто-то из команды Тархова. Но тогда возникают вопросы к его помощникам: зачем было устраивать такое ЧП в городе за две недели до выборов?

"В любом случае выводы будут делать следователи", - прокомментировал журналист.

Напомним, Виктора Тархова и его супругу убили, и обвиняется в этом их собственная внучка. Дочь Виктора Тархова отбывает срок за вымогательство 200 млн руб., ей приписывали брак с криминальным авторитетом по кличке "Лорд".