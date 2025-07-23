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Преступления Происшествия

Потерпевший по делу "Сиротинских" рассказал о возможных предпосылках к нападению

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журналисту Волга Ньюс удалось пообщаться с потерпевшим по уголовному делу группировки "Сиротинские". Эрнест Старателев рассказал, что в тот период много говорил о действовавшем мэре Самары Викторе Тархове и похоронном бизнесе.

Напомним, сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде.

По информации Волга Ньюс, задержанные - О.В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.С.Чичканов. По версии следствия, в 2004 г. они убили "конкурента", а в 2010 г. напали на журналиста. Сообщалось, что "сиротинская" группировка, во главе которой стоял Игорь Сиротенко, образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули". Сейчас Игорь Сиротенко объявлен в международный розыск.

Работают по разоблачению "сиротинских" сотрудники центрального аппарата ФСБ. Правоохранители считают, что покровительство группировке могли оказывать люди из органов власти и бывшие силовики.

Потерпевший по делу Эрнест Старателев выжил после нападения и ударов заточкой. Теперь он согласился на разговор с журналистом Волга Ньюс. По словам потерпевшего, в тот роковой период он вел программу на телевидении, где нередко критиковал действовавшего мэра Виктора Тархова, а также говорил про похоронный бизнес, в частности, строительство крематория и цены на похороны. Как обьясняет Эрнест Старателев, он обсуждал крематорий не с точки зрения, "нужно быть за или против строительства", а рассказывал скорее о безопасности в городе, например, затронул тему нападения на одного из чиновников мэрии, которое могло быть связано с "похоронной темой". По словам журналиста, он не упоминал и не конфликтовал с "сиротинскими", а программы были больше о политике. При этом Старателев говорит: можно предположить, что организовать нападение на него мог кто-то из команды Тархова. Но тогда возникают вопросы к его помощникам: зачем было устраивать такое ЧП в городе за две недели до выборов?

"В любом случае выводы будут делать следователи", - прокомментировал журналист.

Напомним, Виктора Тархова и его супругу убили, и обвиняется в этом их собственная внучка. Дочь Виктора Тархова отбывает срок за вымогательство 200 млн руб., ей приписывали брак с криминальным авторитетом по кличке "Лорд". 

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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