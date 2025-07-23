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Преступления Происшествия

Стало известно, кого задержали по подозрению в участии в группировке "Сиротинские"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появились данные о том, кто задержан по подозрению в страшных преступлениях группировки "Сиротинские". Предположительно это — участники "группы Махно".

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, в среду, 23 июля, сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде.

По информации Волга Ньюс, задержанные — Курдин О.В., Махно А.В., Алексеев П.В., Андриянов О.Е., Морозов Е.В., Чигирев А.В., Чичканов В.С.

"По версии следствия, фигуранты в разное время вошли в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины девяностых годов до настоящего времени на территории Самарской области, и находились под руководством ее лидера Сиротенко И. В. Некоторые из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за совместное соучастие в преступлениях. В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Задержания самарские следователи проводили совместно с сотрудниками Центрального аппарата ФСБ. Обвиняемых арестовали. Кроме того, обвинение по новым эпизодам собираются заочно предъявить находящимся в международном розыске Сиротенко И.В. и Шинкаренко И. Н. Также сотрудники ФСБ России сейчас проверяют факты покровительства участникам банды со стороны сотрудников правоохранительных структур и органов власти. Предполагается, что подельники могли заниматься в том числе хищением бюджетных средств.

Напомним, Игорь Сиротенко (известный в криминальном мире как "Сирота") уже имел беседу со следователями, но, возможно, тогда не хватало данных для предъявления обвинения. Кроме того, его уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе.

Сообщалось, что "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули". В последние годы Игорь Сиротенко казался бизнесменом. По данным Seldon.Basis, человек с такими ФИО был совладельцем ООО "Новая крепость" (вместе с Виталием Витальевичем Махно) — причем по 25.03.2025, а также "ТКЗ Авто", "Сателлит", "Сотем", а ранее — "Спецстрой".

Также стало известно, в покушении на какого журналиста подозревают "Сиротинских". Это — Эрнест Старателев. На журналиста напали в подъезде его дома. Как рассказывал после нападения Старателев, два молодых человека стали бить его ножом или заточкой. "В какой-то момент один из нападавших сказал другому "Давай заканчивай, надо уходить", — вспоминал Эрнест Старателев.

Согласно публикациям СМИ того времени, некоторые политики (например, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн) высказали предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку —  в программе "Кстати", которую вел журналист, присутствовала критика известных людей.

"Бытовая версия маловероятна. Ни деньги, ни ценности у меня не забрали. Но, наверное, следствие не должно исключать никакие версии…", — рассказывал журналисту "Волга Ньюс" тогда сам Эрнест Старателев.  

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

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