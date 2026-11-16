"День за полтора" не применили: суд отказал Людмиле Тарховой в кратном зачете срока

В понедельник, 16 ноября, Куйбышевский районный суд Самары отклонил ходатайство осужденной Тарховой Людмилы о зачете времени в местах лишения свободы в кратном размере.

Женщина просила применить ч. 3.1 ст. 72 УК РФ на стадии исполнения приговора: она хотела, чтобы время, проведенное в ПФРСИ при ФКУ ИК‑15 УФСИН по Самарской области (куда ее перевели на период рассмотрения другого дела, где она выступала потерпевшей), зачли по льготному коэффициенту. Осужденная и ее защитник настаивали на том, что этот период должен быть зачтен по принципу "день за полтора".

Суд, изучив доводы осужденной, защитника и позицию прокурора, не усмотрел правовых оснований для такого зачета.

Напомним, Людмила Тархова была приговорена Ленинским районным судом Самары к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о вымогательстве 200 млн рублей.

Также Тархова ранее просила о снижении наказания в связи с применением нового закона. По данным суда района, судья Наталья Прошина отказала в просьбе осужденной.