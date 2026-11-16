"День за полтора" не применили: суд отказал Людмиле Тарховой в кратном зачете срока

В понедельник, 16 ноября, Куйбышевский районный суд Самары отклонил ходатайство осужденной Тарховой Людмилы о зачете времени в местах лишения свободы в кратном размере.
Женщина просила применить ч. 3.1 ст. 72 УК РФ на стадии исполнения приговора: она хотела, чтобы время, проведенное в ПФРСИ при ФКУ ИК‑15 УФСИН по Самарской области (куда ее перевели на период рассмотрения другого дела, где она выступала потерпевшей), зачли по льготному коэффициенту. Осужденная и ее защитник настаивали на том, что этот период должен быть зачтен по принципу "день за полтора".
Суд, изучив доводы осужденной, защитника и позицию прокурора, не усмотрел правовых оснований для такого зачета.
Напомним, Людмила Тархова была приговорена Ленинским районным судом Самары к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о вымогательстве 200 млн рублей.
Также Тархова ранее просила о снижении наказания в связи с применением нового закона. По данным суда района, судья Наталья Прошина отказала в просьбе осужденной.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон