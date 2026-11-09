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Суды Происшествия

Не признает себя "вором в законе": в Самаре под суд попали "Вова Борский" и подельники

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде рассматривается уголовное дело Владимира Бурцева (известного в определенных кругах как "Вова Борский") и его предполагаемых подельников по фамилиям Сеидов и Адыгезалов. Им, в зависимости от роли каждого, вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (Бурцеву), мошенничество (Сеидову) и участие в преступном сообществе.

Фото: Александра Белова

По данным Волга Ньюс, эпизод с мошенничеством включает обман женщины. Предполагается, что у этой жительницы возникла проблема и она искала, кто бы мог помочь. Махинаторы встретились с ней в кафе и обещали решить проблему за определенную сумму. Деньги взяли, но никакого эффекта не последовало.

Кроме того, дело известно определенным интернет-скандалом. Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали известного в Самаре авторитета Вову Борского. По предварительным данным, Борский летом 2026 г. присутствовал на праздновании дня рождения товарища из Азербайджана в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре. Предполагается, что присутствующие также созванивались с "вором в законе" из Турции. Разговор записывали на видео. При этом резали торт со своеобразными символами и, предположительно, прославляли АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Видео разошлось по интернету, где его и посмотрели представители правоохранительных органов. По данным источников Волга Ньюс, полицейские направили видео на экспертизу, и та подтвердила наличие пропаганды экстремистского сообщества.

9 ноября областной суд должен был допросить засекреченных свидетелей, а также решал вопрос о продлении содержания под стражей подсудимых. Перед началом заседания сидящую в судебной клетке троицу весьма заинтересовало наличие в зале суда журналиста (о чем им кто-то сообщил, так как это не объявлялось публично). Привлекать внимание журналиста Волга Ньюс для разговора Борский стал через своего товарища, явившегося в качестве слушателя. "К вам обращаются", — передал товарищ и кивнул в сторону судебной клетки. Борский нагнулся, выглянул в "окошко" и стал спрашивать через весь зал: "А че, писать про нас будете?" Журналист Волга Ньюс рекомендовал в ответ обращаться через суд, после чего, собственно, начался суд.

В начале заседания представитель прокуратуры заявил, что умер один из засекреченных свидетелей. Дальше суд перешел к разрешению вопроса о продлении ареста на период процесса.

"Содержание под стражей Адыгезалова, Сеидова и Бурцева подлежит продлению на три месяца. То есть по 11 февраля 2027 г. включительно", — запросил прокурор.

Сеидов получил слово от суда, встал и заявил: "Хочу домой". На это от сидящих на скамье подсудимых раздались звуки, похожие на "гыгыгы".

"А чего весело-то? Адыгезадов с Бурцевым, чего развеселились?" — поинтересовалась судья.

На это ответа от подсудимых не последовало. А адвокат Сеидова добавила, что ее подзащитный дал признательные показания и противодействовать следствию не намерен.

Позже суд предоставил слово обвиняемому Бурцеву. Тот заявил: "Я невиновный, не знаю, зачем меня судят, прошу меня отпустить. Сижу ни за что, считаю, что должен быть на свободе".

За третьего подсудимого, Адыгезалова, заступился его адвокат Александр Паулов. Защитник пояснил, что Адыгезалов — член одной из партий, имеет награды от прошлых губернаторов, а сейчас страдает в СИЗО из-за того, что ему не обеспечивают необходимого режима и, бывает, что-то забирают из передачек. Судя по рассказам Александра Паулова, Адыгезалов тоже вину не признает.

Ожидается, что в ближайшее время допросят свидетелей обвинения.

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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