Не признает себя "вором в законе": в Самаре под суд попали "Вова Борский" и подельники

В Самарском областном суде рассматривается уголовное дело Владимира Бурцева (известного в определенных кругах как "Вова Борский") и его предполагаемых подельников по фамилиям Сеидов и Адыгезалов. Им, в зависимости от роли каждого, вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (Бурцеву), мошенничество (Сеидову) и участие в преступном сообществе.
По данным Волга Ньюс, эпизод с мошенничеством включает обман женщины. Предполагается, что у этой жительницы возникла проблема и она искала, кто бы мог помочь. Махинаторы встретились с ней в кафе и обещали решить проблему за определенную сумму. Деньги взяли, но никакого эффекта не последовало.
Кроме того, дело известно определенным интернет-скандалом. Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали известного в Самаре авторитета Вову Борского. По предварительным данным, Борский летом 2026 г. присутствовал на праздновании дня рождения товарища из Азербайджана в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре. Предполагается, что присутствующие также созванивались с "вором в законе" из Турции. Разговор записывали на видео. При этом резали торт со своеобразными символами и, предположительно, прославляли АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Видео разошлось по интернету, где его и посмотрели представители правоохранительных органов. По данным источников Волга Ньюс, полицейские направили видео на экспертизу, и та подтвердила наличие пропаганды экстремистского сообщества.
9 ноября областной суд должен был допросить засекреченных свидетелей, а также решал вопрос о продлении содержания под стражей подсудимых. Перед началом заседания сидящую в судебной клетке троицу весьма заинтересовало наличие в зале суда журналиста (о чем им кто-то сообщил, так как это не объявлялось публично). Привлекать внимание журналиста Волга Ньюс для разговора Борский стал через своего товарища, явившегося в качестве слушателя. "К вам обращаются", — передал товарищ и кивнул в сторону судебной клетки. Борский нагнулся, выглянул в "окошко" и стал спрашивать через весь зал: "А че, писать про нас будете?" Журналист Волга Ньюс рекомендовал в ответ обращаться через суд, после чего, собственно, начался суд.
В начале заседания представитель прокуратуры заявил, что умер один из засекреченных свидетелей. Дальше суд перешел к разрешению вопроса о продлении ареста на период процесса.
"Содержание под стражей Адыгезалова, Сеидова и Бурцева подлежит продлению на три месяца. То есть по 11 февраля 2027 г. включительно", — запросил прокурор.
Сеидов получил слово от суда, встал и заявил: "Хочу домой". На это от сидящих на скамье подсудимых раздались звуки, похожие на "гыгыгы".
"А чего весело-то? Адыгезадов с Бурцевым, чего развеселились?" — поинтересовалась судья.
На это ответа от подсудимых не последовало. А адвокат Сеидова добавила, что ее подзащитный дал признательные показания и противодействовать следствию не намерен.
Позже суд предоставил слово обвиняемому Бурцеву. Тот заявил: "Я невиновный, не знаю, зачем меня судят, прошу меня отпустить. Сижу ни за что, считаю, что должен быть на свободе".
За третьего подсудимого, Адыгезалова, заступился его адвокат Александр Паулов. Защитник пояснил, что Адыгезалов — член одной из партий, имеет награды от прошлых губернаторов, а сейчас страдает в СИЗО из-за того, что ему не обеспечивают необходимого режима и, бывает, что-то забирают из передачек. Судя по рассказам Александра Паулова, Адыгезалов тоже вину не признает.
Ожидается, что в ближайшее время допросят свидетелей обвинения.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон