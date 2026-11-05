Стрельба после ссоры детей: суд вынес приговор по необычному делу

Все началось с обвинения - девочка обвинила мальчика, что тот чуть не сбил ее на машине. А потом "разбираться" в ситуации стали взрослые.
Как ранее рассказывал журналисту Волга Ньюс адвокат бюро "Хальченко и партнеры" Михаил Володин, все началось 6 сентября 2025 г. в с. Елховка. По информации юриста, случилось примерно следующее. Между двумя семьями тянулся конфликт. Его причиной стало то, что девочка из одной семьи обвиняла мальчика из другой семьи, что тот чуть не сбил ее на машине отца. Позже отец девочки приехал к дому оппонентов с "группой поддержки". По словам юриста, поддержка могла состоять из человек 20-30. Также, по версии защитника, среди прибывших были люди в масках, с битами, ножами и рациями. Один из них якобы выволок за руку из дома жену главы семьи.
"В связи с этим мой подзащитный вбежал в дом, взял ружье и выстрелил в воздух, требуя всех уйти, после чего вызвал полицию. Прибывшие полицейские всех опросили и заверили, что ситуация бытовая, предстоит "отказной", - рассказывал адвокат.
Но через неделю "стрелка" обвинили сначала в хулиганстве, а потом в покушении на убийство. Особенности ситуации в том, что ранее обвиняемый имел другое гражданство. Гражданином России является последние 30 лет, ведет личное подсобное животноводческое хозяйство.
Допрошенные же по уголовному делу теперь утверждают, что мужчина стрелял не в воздух, а на поражение, просто не попал.
"Это при том, что потерпевший в момент осмотра места происшествия сам указал следователю точку на местности, откуда необходимо взять грунт для исследования на содержание пороховых газов, а в своем заявлении четко указывал - стрельба была в воздух", - оппонировал при этом адвокат.
Также есть неофициальная информация, что прибывшие к дому 20-30 человек могли быть представителями определенного общественного объединения. В том, кто прав в этой ситуации, разбирался суд.
В результате, согласно данным Самарского областного суда, обвиняемого осудили по статье о хулиганстве и приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. В апелляционной инстанции решение оставили в силе. Как пояснил адвокат Михаил Володин, обжаловать вердикт еще планируют в Шестой кассационный суд. Хотя, с учетом того, что осужденному зачтут время за решеткой в период следствия, выйти он должен уже в январе.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон