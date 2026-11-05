Стрельба после ссоры детей: суд вынес приговор по необычному делу

Все началось с обвинения - девочка обвинила мальчика, что тот чуть не сбил ее на машине. А потом "разбираться" в ситуации стали взрослые.

Как ранее рассказывал журналисту Волга Ньюс адвокат бюро "Хальченко и партнеры" Михаил Володин, все началось 6 сентября 2025 г. в с. Елховка. По информации юриста, случилось примерно следующее. Между двумя семьями тянулся конфликт. Его причиной стало то, что девочка из одной семьи обвиняла мальчика из другой семьи, что тот чуть не сбил ее на машине отца. Позже отец девочки приехал к дому оппонентов с "группой поддержки". По словам юриста, поддержка могла состоять из человек 20-30. Также, по версии защитника, среди прибывших были люди в масках, с битами, ножами и рациями. Один из них якобы выволок за руку из дома жену главы семьи.

"В связи с этим мой подзащитный вбежал в дом, взял ружье и выстрелил в воздух, требуя всех уйти, после чего вызвал полицию. Прибывшие полицейские всех опросили и заверили, что ситуация бытовая, предстоит "отказной", - рассказывал адвокат.

Но через неделю "стрелка" обвинили сначала в хулиганстве, а потом в покушении на убийство. Особенности ситуации в том, что ранее обвиняемый имел другое гражданство. Гражданином России является последние 30 лет, ведет личное подсобное животноводческое хозяйство.

Допрошенные же по уголовному делу теперь утверждают, что мужчина стрелял не в воздух, а на поражение, просто не попал.

"Это при том, что потерпевший в момент осмотра места происшествия сам указал следователю точку на местности, откуда необходимо взять грунт для исследования на содержание пороховых газов, а в своем заявлении четко указывал - стрельба была в воздух", - оппонировал при этом адвокат.

Также есть неофициальная информация, что прибывшие к дому 20-30 человек могли быть представителями определенного общественного объединения. В том, кто прав в этой ситуации, разбирался суд.

В результате, согласно данным Самарского областного суда, обвиняемого осудили по статье о хулиганстве и приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. В апелляционной инстанции решение оставили в силе. Как пояснил адвокат Михаил Володин, обжаловать вердикт еще планируют в Шестой кассационный суд. Хотя, с учетом того, что осужденному зачтут время за решеткой в период следствия, выйти он должен уже в январе.