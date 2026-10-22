Житель Самарской области поджег собутыльника, не снявшего верхнюю одежду

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении травм с особой жестокостью.

Ранее мужчина выпивал с потерпевшим. Тот в какой-то момент лег на диван в верхней одежде, что возмутило собутыльника. Недовольный обвиняемый нашел горючую жидкость с маркировкой "Обезжириватель", облил потерпевшего и поджег. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Суд приговорил поджигателя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.