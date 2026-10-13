Экс-замглавы администрации Жигулевска Смурага просит смягчить ему наказание за коррупцию

Ранее Игорю Смурагу обвинили в махинациях с десятками миллионов, которые якобы требовалось передать в налоговую.
Напомним, заместитель главы администрации Жигулевска Игорь Смурага в качестве посредника получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам. К "делу" чиновник привлек еще двух человек, которым отдал 14 млн руб. для передачи сотрудникам ФНС. Девять миллионов он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили ничего не отдавать налоговикам и оставить все деньги себе.
Интересно, что в суде зачитывали переписку Смураги с технологом по фамилии Перевозчиков по вопросу выборов. Обсуждали они разное: например, что неплохо бы поехать куда-то с блондинкой и рыженькой. Но некоторые разговоры были и сугубо деловыми.
Суд назначил Смураге семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима. Областной суд снизил наказание Смураге: основной срок — до семи лет и трех месяцев лишения свободы, а запрет занимать определенные должности — до двух лет и девяти месяцев. Решение оставил без изменений кассационный суд. Кроме того, суд вынес приговор предполагаемым подельникам Смураги: теперь уже бывшему депутату гордумы Жигулевска Денису Обищенко и его товарищу Егору Созинову.
Недавно Игорь Смурага обратился в городской суд Новокуйбышевска. Согласно картотеке, он просит заменить лишение свободы принудительными работами. Судья Екатерина Пирская назначила следующее заседание на 9 ноября.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...