Бывшего замглавы Жигулевска приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 38-летнему бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге, признанному виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, заместитель главы администрации Жигулевска Игорь Смурага в качестве посредника получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам.
К "делу" чиновник привлек еще двух человек, которым отдал 14 млн руб. для передачи сотрудникам ФНС. 9 миллионов он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили ничего не отдавать налоговикам и оставить все деньги себе.
Суд назначил Смураге семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении двух других посредников рассматривает суд Промышленного района Самары, где на 5 июня было запланировано очередное заседание.
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Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...