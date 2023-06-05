Бывшего замглавы Жигулевска приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 38-летнему бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге, признанному виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, заместитель главы администрации Жигулевска Игорь Смурага в качестве посредника получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам.

К "делу" чиновник привлек еще двух человек, которым отдал 14 млн руб. для передачи сотрудникам ФНС. 9 миллионов он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили ничего не отдавать налоговикам и оставить все деньги себе.

Суд назначил Смураге семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении двух других посредников рассматривает суд Промышленного района Самары, где на 5 июня было запланировано очередное заседание.