Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в нарушениях при исполнении нацпроекта.
Согласно информации в картотеке суда, приговор оставили без изменения трем обвиняемым. А вот Владимиру Захарину вердикт изменили. Как пояснил журналисту Волга Ньюс его адвокат Игорь Линев, из обвинения убрали эпизод о получении взятки. По мнению Игоря Линева, никакой взятки его доверитель Захарин не получал, а вменяли ему по сути незаконное обогащение на 20 тыс. рублей.
Напомним, Захарина и его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь при избрании Владимиру Захарину меры пресечения.
Речь в уголовном деле шла о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагалось, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. При этом защита Захарина настаивала, что в случае с ДК нарушения были устранены. В уголовном деле обвиняемого фигурировал и подрядчик — Денис Фельдблит, но 26 декабря 2022 г. он погиб в ДТП.
Перед судом, кроме Захарина, предстали Елена Афанасьева, Владимир Клюев, Серажутдин Мирзаев. К обвинению добавили и статью о служебном подлоге, а Захарину — еще и о получении взятки.
Суд назначил Захарину три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и запрет занимать руководящие должности на госслужбе. Также экс-главе ГИСН предстоит выплатить штраф в 260,5 тыс. рублей. Трое остальных подсудимых оштрафованы на суммы от 300 т. до 395 тыс. рублей. Этот приговор сейчас и обжаловали в облсуде.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон