В Москве подведены итоги Общероссийских конкурсов "Лучший преподаватель ДШИ" и "Лучшая ДШИ". Торжественная церемония прошла в атриуме Большого театра. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз "За сохранение и развитие академических традиций" Детской школе искусств имени Аннэты Яковлевны Басс из Самары.
"Для нас эта награда — не просто признание, а подтверждение того, что выбранный путь верен: бережное отношение к традициям, высокие академические стандарты и пространство для творческой свободы дают свои плоды. Мы и дальше будем сохранять и развивать лучшие традиции художественного образования, открывая новые возможности для наших ребят", — поделилась директор ДШИ Елизавета Сморкалова.
В рамках конкурсных испытаний окружного этапа коллектив школы презентовал свою деятельность. Воспитанники школы в прошлом учебном году заняли 631 призовое место на престижных конкурсах профессиональной направленности, а преподаватели одержали 26 побед в конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней.
В Детской школе искусств имени А. Я. Басс занимаются более 2 тысяч детей, более 1,5 тысяч человек осваивают предпрофессиональные программы. Среди выпускников — преподаватели Московской консерватории, артисты симфонических оркестров, солисты театров, дизайнеры, успешно работающие в России и за рубежом. Более 12 лет школа проводит такие масштабные проекты, как международная художественная выставка-конкурс "Человек от края до края", три межрегиональных проекта — художественная выставка-конкурс "Радужная кисть", научно-практическая конференция "Новое поколение" и образовательный проект "Педагог — педагогу".
В 2026 году в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" школа приобрела современное оборудование и учебные материалы: два концертных рояля, пианино, профессиональные банкетки с регулируемой высотой для пианистов, учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотную литературу для различных инструментов и составов, живописные альбомы для юных художников, а также мощные ноутбуки для обучения по предпрофессиональной программе "Дизайн".
Конкурсы "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель ДШИ" являются крупнейшими смотрами в системе художественного образования России и эффективным инструментом анализа состояния системы ДШИ, а также выявления лучших практик обучения детей в области искусств.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.