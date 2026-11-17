При поддержке "Тольяттиазота" в Молодежном драматическом театре (МДТ) г. Тольятти была обновлена входная группа в зрительный зал на 170 мест. Капитальный ремонт одного из ключевых пространств учреждения стал возможен благодаря корпоративной программе "ТОАЗ - культурные традиции".

Финансирование Компании позволило устранить многолетнюю проблему протечек и оформить помещение в нейтральной бело-серой гамме для дальнейшего наполнения творческими акцентами. Одна из локаций в обновленном фойе будет посвящена памяти бывшего директора МДТ Владимира Коренного, который руководил театром более 20 лет.

Для оценки результатов ремонта в МДТ была приглашена комиссия в составе представителей Компании и администрации города во главе с заместителем главы по социальным вопросам Дмитрием Лоскутовым. Участники встречи осмотрели территорию и обсудили дальнейшие перспективы реконструкции культурного учреждения, в репертуаре которого сегодня более 70 спектаклей.

Ремонт входной группы стал одним из этапов развития инфраструктуры Молодежного драматического театра. Помимо внутренних помещений, при поддержке ТОАЗа был обновлен фасад и благоустроен сквер около театра имени известного российского драматурга и уроженца Тольятти Вадима Леванова. Кроме того, на площади перед МДТ было установлено около 20 скамеек и малые архитектурные формы - яркие визуальные акценты пространства.

В планах - продолжение сотрудничества и преображения одного из знаковых мест подшефного Компании Комсомольского района города.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Благоустройство территорий Молодежного драматического театра стало возможным благодаря программе "ТОАЗ - культурные традиции", которая предполагает системную поддержку музеев, библиотек, учреждений культуры и религиозных организаций. Мы убеждены, что создание комфортной и эстетичной среды - это не только важный вклад в развитие культурной жизни города, но и повышение туристической привлекательности всего Тольятти".