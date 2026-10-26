В театре оперы и балета пройдет концертная программа "Моя единственная"

В четверг, 29 октября, в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет концертная программа "Моя единственная" из цикла "Музыка при свечах" (12+).

"Моя единственная" — образ той самой, знакомой по испанским романсам и серенадам, ради которой рождаются огненные ритмы, замирает сердце и обретают смысл все слова и мелодии. Но в шуме дней легко потерять свой внутренний голос. Он становится тише, прячется за чужими ожиданиями, за спешкой, за "надо".

Бархатный тембр меццо-сопрано Светланы Кашириной — сердце концерта. Теплота, глубина и выразительность её голоса раскроют страстные и лирические интонации музыки, а жгучие, огненные испанские ритмы гитары Валерия Ксенофонтова (солиста Самарской государственной филармонии) добавят программе особого темперамента. В диалоге с голосом и гитарой прозвучат скрипка Дмитрия Денисова, фортепиано Юлии Ставцовой и ударные Михаила Топалиди.

Пластику и движение воплотит в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. Визуальным акцентом программы станут картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой — они будут представлены в пространстве сцены и создадут особую атмосферу, дополняя музыку и танец цветом и формой.