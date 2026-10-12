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Театр Культура

В Самаре состоялся показ "Триптиха" Дж. Пуччини

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялся показ "Триптиха" Дж. Пуччини, в котором Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области исполнила три главные сопрановые партии — Жоржетта ("Плащ"), Сестра Анжелика ("Сестра Анжелика"), Лауретта ("Джанни Скикки"). 12+

Фото: Анна Рубакова

В России впервые прозвучали сложнейшие партии пуччиниевского "Триптиха" в исполнении одной солистки. В мировой практике таких исполнительниц порядка десяти, а теперь наш театр может гордится тем, что Татьяна Ларина пополнила их список.

Показ состоялся в рамках VIII Всероссийского многожанрового фестиваля "Волжские театральные сезоны". После спектакля прошла встреча членов жюри фестиваля А. Колесникова, А. Иняхина, Д. Абаулина с участниками спектакля.

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС в рамках совместного проекта "Дебют в России". Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.

Дирижер спектакля — Алишер Бабаев.

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