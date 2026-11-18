20 ноября в 18:30 Самарский академический театр драмы имени М.Горького отметит 175-летие со дня основания. На главной сцене состоится торжественный юбилейный вечер "Снова с нуля.!" (16+), посвященный истории, творческому пути и людям, которые на протяжении многих поколений создавали неповторимую атмосферу театра.

В программе юбилейного вечера примут участие народный артист РФ Владимир Гальченко, народная артистка РФ Жанна Романенко, народный артист РФ Марк Левянт, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области Елена Лазарева, заслуженный артист Герман Загорский и многие другие артисты Самарского театра драмы имени Максима Горького. Режиссером юбилейного вечера выступит Олег Скивко.

Самарский академический театр драмы имени М.Горького занимает особое место в истории региона. Как отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Самарская драма по праву является одним из символов нашего города. Театр отличает богатая творческая история, вмещающая в себя имена выдающихся актеров и режиссеров, яркие спектакли, театральные открытия и судьбы многих талантливых людей, посвятивших себя сцене".

Губернатор направил театру поздравления с пожеланиями новых ярких постановок, творческого вдохновения и полных залов: "Пусть зрители по-прежнему приходят сюда за сильными эмоциями, размышлениями и тем особенным чувством, которое может подарить только живое театральное искусство. Пусть театр и впредь остается в сердце города и в сердцах его благодарных поклонников!"

Самарский театр драмы - ровесник Самарской губернии, его история началась 8 ноября 1851 года. За 175 лет он прошел большой творческий путь и сегодня является одним из старейших драматических театров России.

В 1888 г. по проекту архитектора Михаила Чичагова было построено каменное здание театра, ставшее впоследствии одной из архитектурных достопримечательностей Самары.

В разные годы на сцене Самарского театра выступали выдающиеся артисты, работали известные режиссеры, рождались постановки, вошедшие в историю отечественного театрального искусства. Среди народных и заслуженных артистов, составивших славу театра, - Николай Симонов, Георгий Шебуев, Зоя Чекмасова, Василий Михайлов, Вера Ершова, Николай Засухин, Михаил Лазарев, Александр Демич, Юрий Демич, Николай Кузьмин, Николай Михеев, Сергей Пономарев, Наталья Радолицкая, Владимир Борисов, Светлана Боголюбова, Ванда Оттович, Всеволод Турчин, Александр Амелин и многие другие.

Целая эпоха в истории Самарского театра драмы связана с именем народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Петра Монастырского (1915-2013), который с 1955 по 1998 гг. был главным режиссером и художественным руководителем театра. При Петре Монастырском в 1977 году за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства, яркие художественные достижения, стабильно высокие экономические и организационные показатели деятельности Куйбышевскому (Самарскому) театру драмы присвоено почетное звание "Академический".

С приходом в 1995 г. в театр нового художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Гвоздкова (1947-2018) началась новая история прославленного коллектива.

В своей творческой программе театр придерживается принципа равномерного распределения репертуара между русской классикой, пьесами зарубежных авторов и современных драматургов.

Сегодня лучшие традиции Самарского театра драмы продолжают талантливые актеры разных поколений, в том числе народные артисты России Жанна Романенко и Владимир Гальченко, заслуженные артисты России Елена Лазарева, Иван Морозов, Валентин Пономарев, Ольга Агапова, народный артист Самарской области Владимир Сапрыкин, народный артист Республики Башкортостан Геннадий Муштаков, заслуженные артисты Самарской области Герман Загорский и Федор Степаненко.

В 2024 г. Самарский академический театр драмы принял участие в Национальном фестивале и премии "Музыкальное сердце театра", получив за музыкально-драматический спектакль "Два благородных дона" премию зрительских симпатий.

В 2025 г. спектакль "Амадеус" (постановка Валерия Гришко) вошел в "Золотой фонд театральных постановок России".

Сегодня Самарский театр драмы продолжает бережно сохранять традиции русской психологической школы и развивать современное театральное искусство. Его история продолжается благодаря артистам, режиссерам, сотрудникам и зрителям, для которых театр остается важной частью культурной жизни города.