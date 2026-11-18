В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. У. Громовой, ул. С. Тюленина, ул. Долгова

19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина

19.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

19.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная)

20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Безречье

20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка

20.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

20.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Степная, пер. Тихий, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Строителей).

20.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская).

20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Первомайский

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Александровка

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Рабочая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

20.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор"

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Лениниская).

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Н.Ключевский

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н.Чесноковка

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Чесноковка

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. СмольковоВ связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. У. Громовой, ул. С. Тюленина, ул. Долгова

19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина

19.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая)

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

19.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная)

20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Безречье

20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка

20.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье

20.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Степная, пер. Тихий, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Строителей).

20.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская).

20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Первомайский

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Александровка

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Рабочая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

20.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор"

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Лениниская).

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Н.Ключевский

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н.Чесноковка

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Чесноковка

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.