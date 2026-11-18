В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Новодевичье
19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. У. Громовой, ул. С. Тюленина, ул. Долгова
19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина
19.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
19.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная)
20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Безречье
20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Александровка
20.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Новодевичье
20.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Степная, пер. Тихий, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Строителей).
20.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская).
20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Первомайский
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Александровка
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Рабочая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
20.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор"
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Лениниская).
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Н.Ключевский
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Н.Чесноковка
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ст. Чесноковка
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. СмольковоВ связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Новодевичье
19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. У. Громовой, ул. С. Тюленина, ул. Долгова
19.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина
19.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая)
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
19.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
19.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная)
20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Безречье
20.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Александровка
20.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Новодевичье
20.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Степная, пер. Тихий, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Строителей).
20.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская).
20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
20.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Первомайский
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
20.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Александровка
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Рабочая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. г. т. Мирный СНТ "Буровик"
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
20.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор"
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
20.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Лениниская).
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Н.Ключевский
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Н.Чесноковка
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ст. Чесноковка
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Кутузовский (ул. Садовая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
20.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Кутузовский (ул. Садовая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.