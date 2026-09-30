"Россети" расширяют профориентационную программу для школьников Самары

В рамках реализации всероссийского профориентационного проекта, филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги открыл новый "Энергокружок" для школьников на базе средней общеобразовательной школы № 63 в Самаре. Инициатива направлена на популяризацию инженерных профессий и стимулирование интереса учеников к изучению физики и смежных дисциплин.

Новый "Энергокружок" примет в первом потоке 20 восьмиклассников. Образовательная программа кружка станет дополнением к школьному курсу физики, предлагая учащимся не только углубленное изучение теоретических основ, но и увлекательные практические занятия. Школьники получат возможность принять участие в мастер-классах, посетить действующие энергообъекты компании, а также познакомиться с актуальными профессиями в электросетевом комплексе России.

Символичным является тот факт, что энергокружок открывается на базе одной из старейших школ Самары. Ее история началась еще в 1825 году с открытия Самарского уездного училища на Хлебной площади, а в конце 1880-х годов обосновалось в доме купца Лаптева на ул. Воскресенской, где и располагается по сей день. Школа не прерывала работу даже в сложные периоды. Она функционировала и в годы Гражданской войны, и Великой Отечественной войны. В школе развивали необычные направления. С 1963 года она стала первой в области школой с радиофизическим профилем. Большой вклад в это внес учитель физики Николай Иванович Мельников. В 2003 году школе было присвоено его имя.

На торжественной презентации проекта ученикам подробно рассказали о структуре учебного процесса, формате занятий и планах по дальнейшему знакомству с энергетикой. Особое внимание будет уделено подготовке школьников к сдаче ОГЭ. Успешное освоение программы позволит выпускникам энергокружка поступать в профильные средние специальные и высшие учебные заведения по инженерным специальностям. Кроме того, для наиболее мотивированных учеников предусмотрена возможность обучения по целевой программе компании "Россети", гарантирующей последующее трудоустройство.

Профориентационный проект "Россети" был запущен в 2024 году и уже охватывает более 3 тысяч школьников по всей России. Проект успешно реализуется и в других регионах Поволжья.