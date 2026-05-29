Гордость за свой труд: химики Тольятти отметили профессиональный праздник

По традиции, в последние выходные мая, сотни тысяч тружеников химической промышленности по всей стране отмечают профессиональный праздник. Среди них — работники одного из крупнейших российских предприятий — завода "Тольяттикаучук" группы "Татнефть".

Точный расчёт и безопасность, опыт и знания, современные технологии и любовь к своему делу — тольяттинские химики рассказали о многогранности профессии и своих трудовых буднях на предприятии.

На Доске почёта "Тольяттикаучука" постоянное пополнение — только в этом году 18 заводчан удостоились такого права, ещё двое сотрудников — на Доске почета компании "Татнефть".

Один из героев Доски почета, слесарь-ремонтник ремонтного производства Константин Автушенко недавно получил высшую награду на областном конкурсе "Профессионал года", а в 2022 году — Благодарность президента РФ.

На завод техник-механик Константин Автушенко пришел в 1987 году. Сейчас его бригада отвечает за емкостное оборудование — под присмотром мастеров находятся заводские котлы.

"Мы проводим диагностику оборудования, осматриваем визуально и проверяем толщинометрами, потом инженеры-технологи готовят чертежи, а дальше слесари восстанавливают оборудование, — рассказывает Константин Автушенко. — Замеряем толщину металла, выпиливаем поврежденный фрагмент, изготавливаем и вальцуем заготовку нужного размера, затем привариваем ее на место. Раньше многое делали вручную, вплоть до работы с кувалдой, сейчас часть операций автоматизирована".

Хотя мастер и не спешит на заслуженный отдых, но смену себе уже готовит. Константин Автушенко — заслуженный наставник производства, тщательно обучает молодую смену, чтобы было на кого оставить своё "беспокойное хозяйство" — ёмкостное оборудование.

Инженер электротехнической лаборатории Константин Анисимов принял решение работать на заводе еще будучи студентом. В 2016 году он устроился электромонтером, а уже через год получил должность инженера электротехнической лаборатории.

"Я обслуживаю микропроцессорную релейную защиту, отвечаю за корректную работу системы технического и коммерческого учета электроэнергии и веду сопутствующий документооборот в рамках лаборатории, — рассказывает Константин Анисимов. — Работа нравится своей многогранностью: это и технологии, и связь, и командное взаимодействие в разных сферах".

Константин Анисимов — человек творческий, как сказали бы раньше — изобретатель и рационализатор. Так, вместе с коллегами он разработал систему умного видеонаблюдения на конвейере. За счет машинного обучения такое оборудование может прогнозировать, когда нужно останавливать конвейер и проводить дополнительное техобслуживание, прежде чем накапливающийся продукт начнет тормозить его работу. Это положительно влияет на безопасность и производительность сложного оборудования, снижает простои.

"Мне хочется развиваться, расти, и не только в своей непосредственной работе, но еще погружаться в смежные процессы, где можно увидеть точки роста и повлиять на них. Это здорово мотивирует, и для меня возможность участия в таких заводских проектах и конкурсах очень важна, — делится молодой мастер. — Сейчас я по собственной инициативе прорабатываю внедрение искусственного интеллекта или машинного обучения в процессы".

Елена Митрофанова — техник производства БиДВМ "Тольяттикаучука", пришла на завод в 1992 году. Параллельно с работой в подсобном хозяйстве предприятия училась на финансиста-экономиста, потом обучалась тонкостям составления баланса у наставника, Валентины Солдаткиной, теперь уже ветерана завода.

Сейчас Елена Митрофанова ведет балансы по выработке продукции, энергетике, учету затраченного сырья, делает расчет объемов готовой продукции и отгруженного сырья, сверяет фактические показатели с плановыми нормами, рассчитанными техническим отделом, выявляет перерасход или экономию сырья — точность ее расчетов напрямую влияет на финансовые показатели предприятия.

"В моих обязанностях — ежемесячное составление баланса, — рассказывает Елена Митрофанова. — Поле моей деятельности обширно: за годы работы и по мере развития завода добавились новые производства, например, установка выпуска МТБЭ, новые потоки и виды выработки в балансы, учет результатов опытно‑промышленных испытаний новых продуктов, адаптация методик расчета под новые технологии и продукты".

Елена говорит, что больше всего в работе она любит, когда сложный баланс правильно и красиво "сводится", доведя работу до конца и поставив точку, она чувствует гордость как за себя, так и за свой труд!

Прессовщик СБК Надежда Мешкова родом из Курска: в 25 лет переехала в Тольятти вслед за тетей, которая устроилась на предприятие в период активного развития города — это было 30 лет назад. Начинала с должности укладчика‑упаковщика в подразделении Е-2, позже перешла на позицию прессовщика, где трудится и сегодня.

"Самое главное на производстве — строгое соблюдение техники безопасности и система наставничества, — рассказала Надежда Мешкова. — Вращающиеся механизмы, острые углы, вибрация — важно быть крайне внимательным. Кроме того, малейшая оплошность может привести к забивке оборудования. Строгому соблюдению правил учили и меня, и я своих учеников, передавая им знания и навыки".

Заводчане довольны тем, как сложилась их жизнь: здесь же на предприятии создаются семьи, вырастают трудовые династии. Активный досуг, спорт, волонтёрские проекты, отдых на природе — все это помогает жить в гармонии и счастье. Предприятие — это наша судьба, надежда и опора, говорят сотрудники "Тольяттикаучука".