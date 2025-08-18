16+
Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот присоединился к общественной акции "Народное признание"

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" присоединился к 18-й областной общественной акции "Народное признание". Проект нацелен на формирование системы нравственных ориентиров и поощрение за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную деятельность, а также активность, направленную на социально-экономическое развитие Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Кандидатом от "Тольяттиазота" в номинации "Признание и уважение" стал заместитель начальника цеха по производству аммиака №1 Василий Емельянов. За 30 лет работы на предприятии он стал не только профессионалом своего дела, но и наставником высшего уровня. Он воспитал не одно поколение операторов и мастеров смен и гордится тем, что все его ученики совершенствуются в профессии и успешно строят карьеру на ТОАЗе.

Василий Емельянов активно работает с молодежью, проводит для старшеклассников экскурсии и участвует в организации практик для стажеров. Не случайно именно он выбран героем медиапроекта "Химия мастерства", рассказывающего о наставниках ТОАЗа и успешных практиках работы со стажерами.

Всем кандидатам "Народного признания" предстоит пройти муниципальный этап общественной акции, победителей определят жители региона путем голосования.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" неизменно является участником региональных акций и общественных проектов, выдвигая достойных из своего многотысячного коллектива. В этом году на предприятии посчитали, что солидный опыт работы и успешного наставничества, а также жизненные ориентиры нашего коллеги Василия Емельянова должны быть рассмотрены на региональном уровне. Процесс наставничества является одним из действенных методов повышения эффективности работы персонала. Наставники вносят существенный вклад в систему адаптации молодых специалистов, сохранение ценных знаний и успешных практик, что, безусловно, влияет на социально-экономические показатели предприятия, а значит, и на экономику города и региона.

