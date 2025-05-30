"Тольяттикаучук" открыл новый грузовой терминал

Накануне дня химика в Тольятти состоялось знаковое событие. На предприятии "Тольяттикаучук", входящем в Группу "Татнефть", был открыт новый грузовой терминал. Его появление не только позволило улучшить логистику предприятия, но и существенно разгрузить городские магистрали.
Новый терминал включает современную парковочную зону для грузового транспорта площадью 14 000 м, оснащённую всем необходимым для удобства водителей: комнатой отдыха, душевыми и системой кондиционирования. Оснащенная парковочная зона для грузового транспорта рассчитана на 36 мест.
Генеральный директор предприятия Юрий Морозов отметил, что реализация проекта стала логичным продолжением стратегии по повышению эффективности логистических процессов и созданию комфортных условий для водителей. В 2023–2024 годах были построены два терминала налива в товарно-сырьевом цехе. Благодаря этим мерам предприятие не только увеличило объемы перевозок, но и повысило их рентабельность, сократив издержки. Ежесуточно через завод проходит более 70 единиц автотранспорта, обеспечивающего бесперебойную работу "Тольяттикаучука".
Главный инженер предприятия Павел Кубряков пояснил, что запуск терминала позволит улучшить логистику на внутреннем уровне. "В перспективе вопрос будет обсуждаться с городом для расширения территории парковки и создания дополнительных удобств для коллектива", — отметил он. За последние пять лет грузооборот продукции предприятия вырос более чем в полтора раза, а радиус отгрузки продуктов вырос до тысячи километров, что и стало главным аргументом в пользу строительства современного терминала.
"Мы будем и дальше продолжать развивать логистические возможности. Новый терминал позволит нам не только оптимизировать потоки, но и внести вклад в улучшение городской инфраструктуры, снизив транспортную нагрузку, — подчеркнул Морозов. В ближайших планах — расширение парковки у третьей проходной и дальнейшая модернизация производственной инфраструктуры.
Церемония открытия завершилась перерезанием красной ленты и первым пробным запуском терминала, который стал не только техническим, но и социальным достижением предприятия "Тольяттикаучук".
"На протяжении многих лет "Тольяттикаучук" остается нашим надежным социальным партнером. Предприятие оказывает многогранную поддержку городу, выдавая гранты на развитие городской инфраструктуры, оказывает шефскую помощь школам, закупая современное учебное оборудование, облагораживая территории, организовывая профильное обучение с целью дальнейшей профессиональной ориентации детей, ведет активную благотворительную деятельность. Открытие нового грузового терминала "Тольяттикаучуком" стало очередным вкладом предприятия в развитие городской инфраструктуры. Он не только позволит предприятию решить внутренние задачи по оптимизации потоков, но и снизит транспортную нагрузку на улице Ларина, что, конечно же, оценят наши автолюбители", — отметил глава Тольятти Илья Сухих.
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