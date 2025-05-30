16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттикаучук" открыл новый грузовой терминал На "Тольяттиазоте" отметили День химика С заботой о Волге: на "Тольяттикаучуке" рассказали, как берегут ресурсы реки "Тольяттиазот" готовится к празднованию Дня Победы Тольяттиазот подвел итоги второго сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттикаучук" открыл новый грузовой терминал

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне дня химика в Тольятти состоялось знаковое событие. На предприятии "Тольяттикаучук", входящем в Группу "Татнефть", был открыт новый грузовой терминал. Его появление не только позволило улучшить логистику предприятия, но и существенно разгрузить городские магистрали.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Новый терминал включа­ет современную парковочную зону для грузового транспорта площадью 14 000 м, оснащён­ную всем необходимым для удобства водителей: комнатой отдыха, душевыми и системой кондиционирования. Оснащен­ная парковочная зона для гру­зового транспорта рассчитана на 36 мест.

Генеральный директор пред­приятия Юрий Морозов отме­тил, что реализация проекта стала логичным продолжением стратегии по повышению эф­фективности логистических процессов и созданию комфорт­ных условий для водителей. В 2023–2024 годах были постро­ены два терминала налива в товарно-сырьевом цехе. Благо­даря этим мерам предприятие не только увеличило объемы перевозок, но и повысило их рентабельность, сократив из­держки. Ежесуточно через завод проходит более 70 единиц авто­транспорта, обеспечивающего бесперебойную работу "Тольят­тикаучука".

Главный инженер предпри­ятия Павел Кубряков пояснил, что запуск терминала позволит улучшить логистику на вну­треннем уровне. "В перспекти­ве вопрос будет обсуждаться с городом для расширения тер­ритории парковки и создания дополнительных удобств для коллектива", — отметил он. За последние пять лет грузоо­борот продукции предприятия вырос более чем в полтора раза, а радиус отгрузки продук­тов вырос до тысячи киломе­тров, что и стало главным аргу­ментом в пользу строительства современного терминала.

"Мы будем и дальше продолжать развивать логистические воз­можности. Новый терминал позволит нам не только оп­тимизировать потоки, но и внести вклад в улучшение го­родской инфраструктуры, сни­зив транспортную нагрузку, — подчеркнул Морозов. В бли­жайших планах — расширение парковки у третьей проходной и дальнейшая модернизация производственной инфра­структуры.

Церемония открытия завер­шилась перерезанием красной ленты и первым пробным запу­ском терминала, который стал не только техническим, но и со­циальным достижением пред­приятия "Тольяттикаучук".

"На протяжении многих лет "Тольятти­каучук" остается нашим надежным со­циальным партнером. Предприятие ока­зывает многогранную поддержку городу, выдавая гранты на развитие городской инфраструктуры, оказывает шефскую помощь школам, закупая современное учебное оборудование, облагораживая тер­ритории, организовывая профильное обу­чение с целью дальнейшей профессиональ­ной ориентации детей, ведет активную благотворительную деятельность. Открытие нового грузового терминала "Тольяттикаучуком" стало очередным вкладом пред­приятия в развитие городской инфраструктуры. Он не только по­зволит предприятию решить внутренние задачи по оптимизации потоков, но и снизит транспортную нагрузку на улице Ларина, что, конечно же, оценят наши автолюбители", — отметил глава Тольятти Илья Сухих.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1