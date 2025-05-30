"Тольяттикаучук" открыл новый грузовой терминал

Накануне дня химика в Тольятти состоялось знаковое событие. На предприятии "Тольяттикаучук", входящем в Группу "Татнефть", был открыт новый грузовой терминал. Его появление не только позволило улучшить логистику предприятия, но и существенно разгрузить городские магистрали.

Новый терминал включа­ет современную парковочную зону для грузового транспорта площадью 14 000 м, оснащён­ную всем необходимым для удобства водителей: комнатой отдыха, душевыми и системой кондиционирования. Оснащен­ная парковочная зона для гру­зового транспорта рассчитана на 36 мест.

Генеральный директор пред­приятия Юрий Морозов отме­тил, что реализация проекта стала логичным продолжением стратегии по повышению эф­фективности логистических процессов и созданию комфорт­ных условий для водителей. В 2023–2024 годах были постро­ены два терминала налива в товарно-сырьевом цехе. Благо­даря этим мерам предприятие не только увеличило объемы перевозок, но и повысило их рентабельность, сократив из­держки. Ежесуточно через завод проходит более 70 единиц авто­транспорта, обеспечивающего бесперебойную работу "Тольят­тикаучука".

Главный инженер предпри­ятия Павел Кубряков пояснил, что запуск терминала позволит улучшить логистику на вну­треннем уровне. "В перспекти­ве вопрос будет обсуждаться с городом для расширения тер­ритории парковки и создания дополнительных удобств для коллектива", — отметил он. За последние пять лет грузоо­борот продукции предприятия вырос более чем в полтора раза, а радиус отгрузки продук­тов вырос до тысячи киломе­тров, что и стало главным аргу­ментом в пользу строительства современного терминала.

"Мы будем и дальше продолжать развивать логистические воз­можности. Новый терминал позволит нам не только оп­тимизировать потоки, но и внести вклад в улучшение го­родской инфраструктуры, сни­зив транспортную нагрузку, — подчеркнул Морозов. В бли­жайших планах — расширение парковки у третьей проходной и дальнейшая модернизация производственной инфра­структуры.

Церемония открытия завер­шилась перерезанием красной ленты и первым пробным запу­ском терминала, который стал не только техническим, но и со­циальным достижением пред­приятия "Тольяттикаучук".

"На протяжении многих лет "Тольятти­каучук" остается нашим надежным со­циальным партнером. Предприятие ока­зывает многогранную поддержку городу, выдавая гранты на развитие городской инфраструктуры, оказывает шефскую помощь школам, закупая современное учебное оборудование, облагораживая тер­ритории, организовывая профильное обу­чение с целью дальнейшей профессиональ­ной ориентации детей, ведет активную благотворительную деятельность. Открытие нового грузового терминала "Тольяттикаучуком" стало очередным вкладом пред­приятия в развитие городской инфраструктуры. Он не только по­зволит предприятию решить внутренние задачи по оптимизации потоков, но и снизит транспортную нагрузку на улице Ларина, что, конечно же, оценят наши автолюбители", — отметил глава Тольятти Илья Сухих.