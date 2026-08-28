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Нефтехимия ТЭК

В Тольяттиазоте прошел конкурс профессионального мастерства электромонтеров

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ провел конкурс профессионального мастерства "Лучший электромонтер". Соревнования состоялись в рамках корпоративного Чемпионата "Лучший по профессии" Группы "Уралхим".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В конкурсе, который проходил в течение полутора недель, приняли участие около 20 сотрудников производственных подразделений "Тольяттиазота". Программа проходила на базе учебного центра Компании и в цехе централизованного ремонта электрооборудования.

Состоящие из нескольких этапов, соревнования профессионалов включали в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам было предложено ответить на 60 вопросов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, а также бережливого производства.

Во второй тур соревнований были допущены 10 сотрудников, показавших лучшие результаты. Практическая часть включала в себя чтение электрических схем и ситуационное задание. В состав жюри, оценивающих финалистов, вошли представители дирекции по персоналу, службы главного энергетика и управления охраны труда "Тольяттиазота".

Максимальное количество баллов набрал Владислав Скубко. Примечательно, что его отец, электромонтер ТОАЗа с солидным стажем, в свое время также одержал победу в конкурсе профессионального мастерства.

Теперь Владислав Скубко представит "Тольяттиазот" в корпоративном финале Чемпионата.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Конкурсы профмастерства для "Тольяттиазота" — это стратегический элемент системы управления талантами и непрерывного развития персонала. Соревнования профи укрепляют и повышают престиж рабочих профессий, а также демонстрируют эффективность внутренних программ предприятия. Так, синергия опытных мастеров и молодежи в рамках соревнований указывает на то, что в Компании сильны традиции наставничества, а скорость и точность специалистов при выполнении тестов — на гибкое мышление, которое позволяет оперативно решать нештатные производственные задачи. Мы продолжим создавать все условия для роста сотрудников, чтобы они могли гордиться своей профессией и строить долгосрочную карьеру на "Тольяттиазоте".

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