"Тольяттиазот" опубликовал экологический отчет за 2025 год

ТОАЗ опубликовал отчет по итогам природоохранной деятельности в 2025 году. Документ обобщил экологические аспекты работы предприятия, мероприятия, направленные на минимизацию углеродного следа, а также объем их финансирования.

В отчетном периоде Компания сосредоточилась на применении принципов экономики замкнутого цикла и модернизации мощностей с целью повышения производственной эффективности и снижения удельных выбросов парниковых газов. Особое внимание было уделено биологическим очистным сооружениям, которые являются важной частью инфраструктуры Тольятти.

На протяжении 2025 года "Тольяттиазот" реализовывал программы по снижению общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. Для мониторинга по этим направлениям были привлечены как собственная аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория, так и сторонние организации. Замеры выполнялись на 223 источниках. По данным экоаналитического контроля превышения нормативов зафиксировано не было.

Благодаря модернизации мощностей и внедрению наилучших доступных технологий ТОАЗ оптимизировал энергопотребление и минимизировал негативное влияние на экосистемы в регионе присутствия. Технологические процессы "Тольяттиазота" позволяют использовать углекислый газ, который вырабатывается в ходе производства аммиака, в качестве сырья для производства карбамида, метанола и углекислоты. Так, в 2025 году компания утилизировала свыше 1,55 млн тонн СО2.

Отдельное внимание "Тольяттиазота" было уделено инвестициям в развитие системы охраны окружающей среды с целью поддержания необходимого уровня промышленной и экологической безопасности. Всего за отчетный период затраты АО "Тольяттиазот" на вопросы экологии составили более 505 млн рублей.

Еще одним значимым пунктом в экоповестке предприятия стала разработка программы сохранения биоразнообразия в районе воздействия — в дополнение к традиционным мероприятиям, которые проводятся ТОАЗом ежегодно: посадка леса, уборка особо охраняемых природных территорий, восполнение биоресурсов реки Волги и формирование культуры осознанного обращения с ресурсами.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

"Бережное отношение к экологии и восполнение природных ресурсов остаются базовыми принципами корпоративной этики и повседневной операционной деятельности "Тольяттиазота". Целью Компании в глобальном смысле является достижение полной гармонии между промышленным ростом и сохранением уникального природного потенциала региона. ТОАЗ продолжит движение по пути создания экологически безопасного и эффективного производства в интересах каждого жителя Самарской области".