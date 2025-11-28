16+
Нефтехимия ТЭК

Медиапроекты "Тольяттиазота" — призеры "ТЭФИ-КАПИТАЛ" и победители Поволжской премии VOLGA BRAND

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проекты ТОАЗа стали призерами всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-КАПИТАЛ" и победителями Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND. Медиасообщество отметило PR-работы, посвященные трудовым династиям и ключевым профессиям предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках конкурса на освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса "ТЭФИ-КАПИТАЛ" среди более 200 участников в топ-3 лучших вошел проект "Династии Тольяттиазота". По решению экспертного совета, состоящего из членов Академии российского телевидения, популярных ведущих и главных редакторов СМИ, работа ТОАЗа вошла в тройку лидеров в номинации "Лучший проект корпоративного медиа". Торжественная церемония награждения призеров прошла в Уфе.

Концепция проекта-финалиста, состоящего из нескольких этапов, заключалась в продвижении семейных ценностей и чествовании человека труда. Сюда входили проведение фотосессий династий, съемка видеороликов об их увлечениях и установка арт-объекта на предприятии, символизирующего крепкие отношения внутри семьи и прочную связь с местом работы. Весь процесс освещался в официальных социальных сетях и СМИ.

"Тольяттиазот" становится финалистом престижной федеральной премии "ТЭФИ-КАПИТАЛ", которая проводится Академией российского телевидения среди тележурналистов и ТВ-программ, уже второй год подряд. В 2024 году награду получил мультимедийный проект "Химия мастерства" о наставниках компании.

Трудовые династии ТОАЗа получили высшую оценку жюри и на региональном уровне. В рамках Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND в Самаре PR-работу предприятия отметили в номинации "Увеличение лояльности потребителей". Другим проектом, который вошел в число победителей премии среди участников из Самары, Нижнего Новгорода, Казани и Кирова, стала "Виртуальная экскурсия. Часть II". Первую ступень пьедестала он занял в номинации "Увеличение стоимости бренда".

Это видеоролик в легком и динамичном стиле, посвященный наиболее востребованным профессиям "Тольяттиазота", является одним из наиболее эффективных инструментов на профориентационных встречах со школьниками и студентами. Параллельно в нем транслируется миссия компании об обеспечении продовольственной безопасности страны и мира с помощью минеральных удобрений, которые производит "Тольяттиазот".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Все медиапроекты "Тольяттиазота" так или иначе направлены на развитие бренда работодателя. Они не только демонстрируют возможности компании, связанные с карьерным треком, но и находят живой отклик у аудитории, а также подчеркивают значимость сотрудников, которые выступают нравственным ориентиром для жителей региона. PR-работы ТОАЗа не раз отмечались экспертным сообществом, однако каждая победа для нас — мотивирующий фактор для нового витка развития в творческом плане".

Новости раздела

