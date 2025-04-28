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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" организовал мероприятия к Всемирному дню охраны труда

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в корпоративных мероприятиях, приуроченных ко Дню охраны труда. К традиционным конкурсам и квизам, направленным на проверку знаний в области промышленной безопасности, добавились марафоны, посвященные здоровому образу жизни.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Тематическая неделя в преддверии Дня охраны труда проводится в ТОАЗе третий год подряд. В 2025 году для сотрудников были организованы интеллектуальные и спортивные соревнования, а также даны рекомендации по правильному питанию. В мероприятиях "В безопасности труда нет мелочей", "Берпи: чем больше, тем лучше", "Мой завтрак — начинаю день правильно" приняли участие более 50 человек.

Заключительный конкурс тематической недели состоял из трех этапов: "Тематический кроссворд", "Найди нарушения" и "Выбери средства индивидуальной защиты". Победителями стали энергетик цеха по производству аммиака № 06А Павел Барбаков, оператор дистанционного пульта управления цеха по производству аммиака № 03А Анатолий Евдокимов и аппаратчик цеха № 10 Кирилл Лялин.

"Тольяттиазот" ежегодно направляет средства на обеспечение промышленной и пожарной безопасности, а также охрану труда. Общая сумма затрат по итогам 2024 года в этой сфере составила более 590 млн рублей. Средства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, приобретение оборудования и пожарной автотехники, а также профессиональное обучение, специальную оценку условий труда и мероприятия для вовлечения сотрудников в культуру безопасности.

Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ":

— Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, сохранение жизни и здоровья персонала является абсолютным приоритетом "Тольяттиазота". Компания прикладывает все возможные усилия для реализации мер, направленных на предотвращение опасных ситуаций, достижение нулевого уровня травматизма и аварийности, профилактику профессиональных заболеваний. Каждый год на предприятии появляются новые форматы вовлечения сотрудников в культуру производственной безопасности, которые позволяют привлечь максимальное количество персонала.

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