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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку министра транспорта

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов покинул свой пост из-за того, что не смог организовать работу ведомства должным образом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Всегда говорил, что будем работать только с теми, кто ответственно подходит к своим задачам. И если руководитель - министр, или глава района - не справляется, дадим ему время, чтобы исправиться. Перестроить работу. Но, не все находят в себе силы работать на 100% и на результат. Поэтому принял решение отправить в отставку Сергея Карпова. Министерство транспорта - одно из ключевых ведомств региона. Качество жизни, безопасность и многие отрасли зависят от его качественной работы. К сожалению, у Сергея Васильевича и его кураторов эту работу организовать должным образом не получилось", - написал губернатор.

Он также напомнил, что сейчас отрасль курирует Виталий Шабалатов: "Все вопросы под контролем. Ошибки предшествующей команды будут исправлены. Срывов не будет".

Кроме того, Вячеслав Федорищев анонсировал грядущие перестановки в команде, сообщив, что озвучит "ряд принципиальных решений" на заседании губернской думы.

Напомним, Карпов возглавлял самарский минтранс с ноября 2024 года.

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