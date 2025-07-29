Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку министра транспорта

Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов покинул свой пост из-за того, что не смог организовать работу ведомства должным образом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Всегда говорил, что будем работать только с теми, кто ответственно подходит к своим задачам. И если руководитель - министр, или глава района - не справляется, дадим ему время, чтобы исправиться. Перестроить работу. Но, не все находят в себе силы работать на 100% и на результат. Поэтому принял решение отправить в отставку Сергея Карпова. Министерство транспорта - одно из ключевых ведомств региона. Качество жизни, безопасность и многие отрасли зависят от его качественной работы. К сожалению, у Сергея Васильевича и его кураторов эту работу организовать должным образом не получилось", - написал губернатор.
Он также напомнил, что сейчас отрасль курирует Виталий Шабалатов: "Все вопросы под контролем. Ошибки предшествующей команды будут исправлены. Срывов не будет".
Кроме того, Вячеслав Федорищев анонсировал грядущие перестановки в команде, сообщив, что озвучит "ряд принципиальных решений" на заседании губернской думы.
Напомним, Карпов возглавлял самарский минтранс с ноября 2024 года.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка