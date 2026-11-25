Ректорат, профсоюзный комитет Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сообщил о гибели Владимира Витевского. Ему было 87 лет.
"24 ноября ушел из жизни замечательный человек, ректор КЭИС — ПИИРС — ПГАТИ с 1988 по 2001 год, профессор, кандидат технических наук, Президент Поволжской ассоциации инженеров телекоммуникаций и информатики "Телеинфо", Заслуженный работник связи РФ, удостоенный правительственных наград и званий "Почётный радист", "Мастер связи", "Почётный ректор", отмеченный государственными, ведомственными и региональными наградами. Вся жизнь Владимира Борисовича — яркий пример беззаветного служения Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям", - говорится в сообщении.
Коллеги отмечают, что Владимира Витевского отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, скромность, жизнелюбие и оптимизм. За время его работы в должности ректора были реализованы различные инициативы и решения, способствующие динамичному развитию вуза.
"Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах", - отмечают в вузе.
Прощание состоится в пятницу, 27 ноября, в 12:30 по адресу: ул. Борская, 108, корпус 1, похоронный зал № 2. Похороны пройдут на кладбище "Рубежное".
Владимир Борисович Витевский родился в 1939 г. в г. Куйбышеве, по окончании школы стал студентом КЭИС первого набора. В студенческие годы умело сочетал учебу с занятиями спортом, был чемпионом г. Куйбышева и призёром чемпионатов России по теннису, капитаном сборных команд института по баскетболу и настольному теннису. В 1961 году закончил факультет радиосвязи и радиовещания и остался работать в институте. В результате вся трудовая деятельность В. Б. Витевского связана с КЭИС — ПИИРС — ПГАТИ — ПГУТИ, где он работал в должностях от ассистента до ректора. За эти годы им опубликовано более 140 научных и методических работ. Будучи ректором, В. Б. Витевский неоднократно избирался председателем совета директоров ОАО "Связьинформ" Самарской области. Владимир Борисович является внуком священномученика Василия Витевского, которого Православная церковь причислила к лику святых.