Ректорат, профсоюзный комитет Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сообщил о гибели Владимира Витевского. Ему было 87 лет.

"24 ноября ушел из жизни замечательный человек, ректор КЭИС — ПИИРС — ПГАТИ с 1988 по 2001 год, профессор, кандидат технических наук, Президент Поволжской ассоциации инженеров телекоммуникаций и информатики "Телеинфо", Заслуженный работник связи РФ, удостоенный правительственных наград и званий "Почётный радист", "Мастер связи", "Почётный ректор", отмеченный государственными, ведомственными и региональными наградами. Вся жизнь Владимира Борисовича — яркий пример беззаветного служения Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям", - говорится в сообщении.

Коллеги отмечают, что Владимира Витевского отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, скромность, жизнелюбие и оптимизм. За время его работы в должности ректора были реализованы различные инициативы и решения, способствующие динамичному развитию вуза.

"Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах", - отмечают в вузе.

Прощание состоится в пятницу, 27 ноября, в 12:30 по адресу: ул. Борская, 108, корпус 1, похоронный зал № 2. Похороны пройдут на кладбище "Рубежное".