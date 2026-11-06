"Большой этнографический диктант": проверить свои знания можно до 12 ноября

Жители Самарской области принимают активное участие в XI Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Старт акции дали в рамках Международной недели "Народы России", которая проходит в Москве по поручению президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.

Диктант — это тест из 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут. Акция объединяет участников независимо от возраста, уровня образования, вероисповедания и гражданства, помогает расширить знания о народах нашей страны и оценить уровень этнокультурной грамотности.

Как подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов, акция стала важным инструментом популяризации культурного наследия народов России и укрепления межнационального единства. "Уникальные традиции, языки и культуры наших народов складываются в единую мозаику России. Именно в этом многообразии рождается наша сила и единство. Уже одиннадцатый год подряд "Большой этнографический диктант" объединяет миллионы участников в нашей стране и за ее пределами", — отметил он.

В Самарской области организовано 136 очных площадок во всех муниципалитетах. Одной из них в Самаре стал Молодежный многофункциональный центр. Традиционно молодежь является самой активной частью акции в нашем регионе.

"Диктант — это не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к культуре народов, которые живут рядом. Мы здесь собрались — представители разных национальностей, интересов. Это вдохновляет и помогает понять, как важно беречь традиции всех народов и быть одним общим, единым", — поделился Алексей, студент Самарского ГАУ.

По данным организаторов, в 2025 г. в акции приняли участие почти 3,9 млн человек из 178 стран. По проценту вовлеченности в акцию Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ с населением свыше 3 миллионов человек.

В этом году принять участие в "Большом этнографическом диктанте" можно только в очном формате на региональных площадках. 11 ноября в 11:00 Дом дружбы народов Самарской области организует для всех желающих две площадки: в Самаре (ул. Воронежская, 9, ГКУ СО "Дом дружбы народов") и в Тольятти (б-р. Ленина, 1, ДК "Тольятти", отдел в г. Тольятти ГКУ СО "Дом дружбы народов"). Для участия необходима предварительная запись: в Самаре — (846) 995-02-71, e-mail: orgotdel_samddn@mail.ru; в Тольятти — (8462) 55-10-37, e-mail: tlt_samddn@mail.ru.