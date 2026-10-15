Десятилетие науки и технологий: Стартует 6-й сезон конкурса научно-популярного видео "Знаешь?Научи!"

Во вторник, 13 октября, стартовал шестой сезон конкурса "Знаешь? Научи!". Школьники от 6 до 18 лет смогут рассказать о науке за три минуты, получить призы и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Конкурс позволяет заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи.

Школьники со всей России смогут представить собственные научно-популярные ролики, поделиться знаниями и попробовать объяснить сложные темы простым и увлекательным языком. В этом году к конкурсу присоединились новые партнеры, а финалистов ждут не только призы, но и дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Конкурс научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" объединяет школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые интересуются наукой, технологиями и созданием контента. Участникам предстоит подготовить собственное видео продолжительностью от 1 до 3 минут и опубликовать его на сайте научи.наука.рф. При создании ролика школьники могут самостоятельно выбрать наставника, который поможет воплотить научную идею в интересном и понятном формате.

Прием видеороликов продлится до марта 2027 года. Итоги шестого сезона конкурса будут опубликованы в апреле 2027 года. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов РУДН.

"За пять сезонов конкурса участники создали уже более 12 тысяч видеороликов. В этом году у нас появились новые партнеры и номинации. Ребята могут выбрать тему в соответствии со своими научными и творческими интересами. Например, рассказать о технологиях, которые делают жизнь в наших городах более комфортной, а еду — более полезной и качественной, представить современные решения для добычи и переработки полезных ископаемых или провести свой научный эксперимент и даже презентовать собственное изобретение", — прокомментировала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Номинации нового сезона конкурса "Знаешь? Научи!"

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в 6 тематических номинациях:

"Изобретай и объясняй" (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов). В номинации принимаются ролики о собственных изобретениях или технических решениях, которые помогают усовершенствовать привычные процессы.

"Уголь вокруг нас" (Компания "Эльгауголь"). Школьники, которые выберут для участия эту номинацию, должны будут записать ролики о роли угля в жизни человека в прошлом и сегодня: как его использовали в древности, где он встречается в повседневной жизни, какими необычными свойствами обладает.

"Научный эксперимент" (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"). Участникам номинации необходимо показать эксперимент, связанный со школьным предметом, и объяснить стоящий за ним научный принцип.

Еда: наука от поля до тарелки" (агрохолдинг "КОМОС ГРУПП"). Тематика номинации — создание продуктов питания — от выращивания сельскохозяйственного сырья до производства готового продукта, который попадает на стол потребителя, а также роль здорового питания в жизни человека.

"Горно-металлургическая отрасль будущего" (ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"). Для участия в этой номинации нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, как устроены добыча и переработка полезных ископаемых, какие технологии используют в современной горной и металлургической промышленности, как работают горные, металлургические и цифровые решения и где они применяются.

"Город, удобный для всех" (гильдия "Рубежи науки"). Для участия в номинации необходимо записать видеоролик о том, как современные технологии и решения делают города удобнее и комфортнее.

"Современная горно-металлургическая отрасль — это высокотехнологичный мир, где наряду с традиционным производством работают искусственный интеллект, цифровые двойники, беспилотные системы и реализуются масштабные экологические программы. Наша номинация "Горно-металлургическая отрасль будущего" призвана показать подрастающему поколению, что металлургия сегодня — это сплав фундаментальной науки и передовой инженерии. Мы хотим, чтобы участники конкурса смогли простым языком рассказать сверстникам как рождаются металлы, предлагаем ребятам заглянуть в микромир цветной металлургии, разобраться в устройстве шахт, примерив на себя роли геологов, инженеров или ИТ-специалистов. Поддерживая конкурс "Знаешь? Научи!", "Норникель" открывает новые имена популяризаторов науки, которые, возможно, завтра придут создавать технологии будущего на наши предприятия", — рассказала вице-президент по кадровой политике "Норникеля" Дарья Крячкова.

Участники могут экспериментировать с тематикой и выбирать темы в соответствии со своими научными интересами. Будущие инженеры и изобретатели смогут рассказать о собственных технических решениях или известных российских изобретениях, любители физики, химии и биологии — провести наглядный опыт и объяснить его научную основу. Тем, кто интересуется природными ресурсами и геологией, будет интересно исследовать свойства и историю угля, а будущие биологи, агрономы, технологи и специалисты пищевой отрасли смогут разобраться в науке создания продуктов. Увлекающиеся технологиями, промышленностью и инженерными решениями смогут рассказать о современных способах добычи и переработки полезных ископаемых, а тем, кто интересуется архитектурой, транспортом, цифровыми технологиями и развитием городской среды, подойдет тема создания удобных и комфортных городов.

"Движение Первых активно поддерживает научное творчество ребят и выступает партнером номинации "Научный эксперимент". В этом сезоне школьники представляют научно‑популярные видеоролики. Их задачей станет показать эксперимент по школьному предмету и объяснить лежащий в его основе научный принцип. Такой формат помогает ребятам применять знания на практике, развивать инженерное мышление и превращать идеи в реальные проекты. Мы уверены, что это отличный старт для будущих изобретателей и инженеров", — отметила руководитель Департамента управления проектами Движения Первых Ирина Кузнецова.

Партнерами спецноминаций "Лучший наставник" и "Лучшая школа" выступают РУДН и Киностудия Горького. Лучшим наставником и лучшей школой станут те, чьи ученики пришлют на конкурс больше всего видеороликов. Третьей спецноминацией традиционно стал "Марафон регионов", где победа достанется топ-5 регионам, от которых примет участие больше всего детей и которые будут активно поддерживать информационную кампанию конкурса.

"Для Киностудии Горького большая честь поддерживать конкурс "Знаешь? Научи!", организованный АНО "Национальные приоритеты". Работа с детской и юношеской аудиторией всегда занимала особое место в истории Киностудии Горького: здесь создавались фильмы, на которых выросло не одно поколение зрителей. Сегодня мы продолжаем эту традицию — знакомим школьников с миром кинопроизводства, проводим открытые мероприятия и формируем среду, в которой молодые люди общаются и приобретают ценный опыт. Идеи "Знаешь? Научи!" созвучны нашим ценностям: конкурс помогает детям раскрывать творческий потенциал и развивать интерес к науке. Желаем участникам шестого сезона удачи, ярких открытий и увлекательного путешествия в мир знаний", — дополнила заместитель генерального директора Киностудии Горького по маркетингу и коммуникациям Анна Харнас.

Как пройдет голосование

Первоначально все поступившие ролики будут оценены экспертным советом, который проверит все работы на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, оценит научность и креативность. В результате будет сформирован шорт-лист из 162 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации.

Победителей среди них определит жюри по четырем критериям: владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж и уровень подачи материала. В состав жюри войдут молодые ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента.

"Научная коммуникация начинается с умения задавать вопросы, видеть интересное в привычном и понятно рассказывать о своих открытиях другим. Для школьников конкурс "Знаешь? Научи!" — это возможность не только проверить свои знания, но и попробовать себя в роли настоящего популяризатора науки. Особенно ценно, что участникам нужно за несколько минут объяснить сложную тему простым и увлекательным языком: это требует глубокого понимания предмета, творческого подхода и умения выстраивать диалог со зрителем. Уверена, что среди участников шестого сезона мы увидим немало ярких идей и ребят, для которых этот опыт станет первым шагом в большой научной и инженерной деятельности", — прокомментировала член жюри конкурса, профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук, лауреат Премии Президента РФ в области науки и инноваций Елена Корочкина.

Призовые места в каждой из шести номинаций будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 18 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 54 финалистов, а также лучший наставник, лучшая школа и лучший регион. Всех победителей, в том числе лучшего наставника и лучшую школу, пригласят на торжественную церемонию награждения.

Как прошел 5 сезон конкурса "Знаешь? Научи!"

28 мая на площадке Киностудии Горького состоялась церемония награждения победителей пятого сезона конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Участников мероприятия поздравил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко, а награды школьники получили из рук выдающихся ученых.

Среди победителей были и те, кто приехал с другого конца страны. Например, Виктория Герелес из села Молчаново Амурской области приехала в Москву впервые. Победа в конкурсе стала для нее совершенно неожиданной.

"С идеей и монтажом ролика мне помогала мама. Я подала заявку в номинацию "Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый", потому что мне интересна эта тема. Раньше я редко участвовала в подобных конкурсах, но теперь стала увереннее в себе и хочу пробовать свои силы чаще", — поделилась Виктория.

Для победителей АНО "Национальные приоритеты" организовало двухдневную поездку в Москву. Во второй день состоялась торжественная церемония награждения, где им вручили сертификаты и памятные подарки от российских ученых. Так, победители получили симуляторы для тренировки навыков пилотирования квадрокоптеров, беспроводные наушники, умные колонки, цифровые микроскопы, интерактивные доски, фирменный мерч и многое другое.

"РУДН поддерживает конкурс "Знаешь? Научи!" как важную площадку для развития талантливых и мотивированных школьников, интересующихся наукой и современными технологиями. Университет включил конкурс в перечень индивидуальных достижений при поступлении. Победители всех номинаций смогут получить дополнительно 5 баллов к результатам ЕГЭ, а призеры — 3 балла. Эти достижения уже смогут использовать абитуриенты текущего года, при этом начисленные баллы будут учитываться при поступлении в РУДН в течение двух лет", — рассказал ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.

Всего в конкурсе приняли участия школьники из 82 регионов Российской Федерации. Наибольшее количество участников оказалось из Москвы, Ставропольского края, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.