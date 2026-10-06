В колледже связи ПГУТИ открылась инженерная лаборатория

В колледже связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) появилась современная инженерная лаборатория. Здесь студенты смогут отрабатывать практические навыки работы на телекоммуникационном оборудовании, что поможет им быстрее адаптироваться на рабочем месте. Это совместный проект колледжа и компании "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ру).

Пространство площадью 60 квадратных метров повторяет реальную инфраструктуру оператора связи. Главная особенность площадки — упор на практику. Здесь оборудовано пять комплексных рабочих мест, где студенты смогут работать с настоящим оборудованием: монтировать сеть, диагностировать неисправности, настраивать клиентские устройства. Эксперты "ЭР-Телеком Холдинг" разработали лабораторные работы, а в будущем начнут проводить здесь тематические мастер-классы.

На торжественном открытии собрались представители власти, образования и бизнеса. Событие посетили: Вячеслав Романов, заместитель председателя Правительства Самарской области, Анастасия Казанцева, заместитель директора Департамента перспективных технологий и кадров Минцифры России, Вадим Ружников, ректор ПГУТИ и Андрей Ролдугин, вице‑президент по региональному управлению "ЭР-Телеком Холдинг".

"Создание современных образовательных пространств — значимый вклад в профессиональное будущее студентов и развитие региона, — отметил Вячеслав Романов. — Лаборатория в ПГУТИ оснащена актуальным оборудованием, а значит, выпускники смогут выйти на рынок труда готовыми специалистами. Работая с реальными технологиями, студенты экономят самый ценный ресурс — время — и знакомятся со стандартами выбранной профессии".

"Инженерная профессия требует практических навыков. Поэтому считаем крайне важным прямое участие работодателей в подготовке будущих специалистов, — подчеркнула Анастасия Казанцева. — Минцифры поддерживает такие инициативы, направленные на синхронизацию образования и реальных потребностей индустрии".

Для студентов открытие началось с погружения в профессию: им провели мастер-класс. Ребята погрузились в работу сервисного инженера: разбирались, как передаются данные по сети, осваивали инструменты для проверки качества связи и скорости интернета, учились настраивать роутер и ТВ-приставку. Студенты наглядно увидели путь сигнала — от магистрального узла связи до квартиры абонента.

"Открытие инженерной лаборатории — важное событие для нашего университета. Это современная площадка, где студенты смогут по-настоящему загореться своей профессией. Благодарим "ЭР-Телеком Холдинг" за давнее партнерство и планируем расширять пул партнеров, чтобы вместе готовить востребованных специалистов для цифровой экономики", — подчеркнул Вадим Ружников.

Сотрудничество с ПГУТИ — часть системной работы "ЭР-Телеком Холдинг" по подготовке кадров. Лаборатория в Самаре стала второй: первая с весны успешно работает в Пермском политехническом университете. В планах компании — открыть еще две площадки.

"В лаборатории представлено максимально полное портфолио решений: от оборудования, устанавливаемого в подъездах, до клиентских устройств, и часть этих решений — роутеры, ТВ-приставки, домофоны — собственная разработка компании", — отметил Андрей Ролдугин.

Открытие лаборатории станет отправной точкой для масштабной программы сотрудничества. В планах "ЭР-Телеком Холдинг" — ряд совместных образовательных инициатив, направленных на синхронизацию академических стандартов с запросами телеком-отрасли: обновление учебных программ, внедрение отраслевых кейсов, запуск практико-ориентированных курсов и программ повышения квалификации.