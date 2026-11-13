В Самаре прошла выставка научно-технического творчества детей и молодёжи

При поддержке предприятия "Газпром трансгаз Самара" на базе Поволжского государственного колледжа вчера прошла выставка научно-технического творчества детей и молодежи "Движ_ИН_САМ". 150 учащихся учреждений среднего профессионального образования Самарской области представили 51 проект в трех направлениях: решение производственных задач, техническое творчество и изобретательство, креативные индустрии.

Второй год подряд специалисты "Газпром трансгаз Самара" разрабатывают варианты производственных задач (кейсов), а затем принимают участие в их оценке в составе жюри.

В прошлом году сотрудники компании подготовили два кейса, над которыми затем работали две команды студентов. В этом году шесть студенческих коллективов предложили свои решения трех заданий от газовиков.

Второй год подряд учащиеся Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина принимают участие в решении кейсов от предприятия. В этом году ребята работали сразу над двумя — и оба предложенных решения были признаны удачными.

Защита проектов студенческими командами проходила в дистанционном формате.

Начальник технического отдела предприятия Павел Осипов отметил глубину проработки вопросов: "Мы были приятно удивлены: учитывая сроки, отведенные для решения поставленных задач, ребята продемонстрировали просто великолепный результат. Представленные решения реализуемы и несут в себе практическую ценность".

На выставке команды победителей были отмечены дипломами и памятными подарками.

Обращаясь к участникам мероприятия, Павел Геннадьевич сказал, что у студентов техникумов и колледжей сегодня очень хорошие стартовые условия. "Успешный руководитель — это тот, кто знает, как построена работа на самом начальном ее этапе, кто прошел путь от рабочего до руководителя. Именно поэтому сегодня мы так заинтересованы в выпускниках учреждений среднего профобразования", — подчеркнул Павел Осипов.

Директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман отметила, что несмотря на сложность кейсов, разработанных предприятиями, студенты справились. "Это очень крутой результат совместной работы. Мы признательны нашим партнерам за совместную работу и обязательно будем и дальше развивать это направление сотрудничества. Ведь мы убеждены, что студенты учреждений среднего профессионального образования в Самарской области — это движущая сила, опора и условие развития нашей региональной экономики", — сказала Ольга Юрьевна.