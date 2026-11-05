В Самарской области школьники заработали 11,5 млн "пятерок" за первую четверть

В образовательных учреждениях Самарской области стартовала вторая учебная четверть. По итогам первой школьники региона получили 11,5 млн "пятерок". Подсчеты подвели по результатам выставленных педагогами оценок в Электронном дневнике (АСУ РСО).

Безопасный доступ к Электронному дневнику (АСУ РСО), включая оценки, расписание и домашние задания, можно получить через национальный мессенджер МАХ (МАКС), а также установив на телефоне приложение "Госуслуги. Моя школа".

"Электронный дневник - это удобный, безопасный и современный инструмент для обучения. Благодаря ему цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным для обучающихся и их родителей. Все данные в безопасности, если пользоваться электронным дневником только в официальном приложении - "Госуслуги. Моя школа", - сообщил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.