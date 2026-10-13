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Образование Общество

Студенты ПГУТИ представили ИТ-проекты на конкурсе "Проджект.ТОП"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 12 октября в ПГУТИ проходил конкурс студенческих проектов "Проджект.ТОП", организованный Центром "ТОП ИТ ПГУТИ" и ИТ-клубом университета. Победители получили сертификаты на грантовую поддержку в размере 200 000 рублей для реализации своих разработок.

Фото: предоставлено ПГУТИ

За время интенсива участники прошли путь от генерации идей до защиты собственных проектов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Студенты работали в командах при поддержке преподавателей, наставников и представителей ИТ-индустрии.

Программа включала тренинги по проектной деятельности и технологическому предпринимательству, лекции, разбор практических кейсов и работу с менторами. Финальным этапом стала защита разработок перед экспертным жюри, в число которых входили руководители образовательных программ Центра ТОП ИТ и индустриальные партнеры, по итогам которой определили победителей.

"Ребята хорошо подготовились и достойно выступили. Я уверена, что у победивших проектов большое будущее, и мы не раз о них услышим!" — отметила директор Центра "ТОП ИТ ПГУТИ" Оксана Захарова.

Конкурс стал частью работы университета по развитию студенческих технологических инициатив и поддержке перспективных ИТ-разработок.

В этом году ПГУТИ вошёл в число 21 вуза — победителя федерального проекта "ТОП-ИТ". Университет открыл Центр "ТОП ИТ ПГУТИ" и запустил обучение по трём направлениям: разработка программно-информационных систем, интеллектуальные информационные системы и технологии, разработка веб-систем и мобильных приложений.

На программы Центра зачислены 115 студентов-первокурсников направлений ИСТ, ИВТ и ПрИ.

Мероприятие подготовлено в рамках программы "ТОП ИТ" при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и Минцифры России.

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