Студенты ПГУТИ представили ИТ-проекты на конкурсе "Проджект.ТОП"

С 9 по 12 октября в ПГУТИ проходил конкурс студенческих проектов "Проджект.ТОП", организованный Центром "ТОП ИТ ПГУТИ" и ИТ-клубом университета. Победители получили сертификаты на грантовую поддержку в размере 200 000 рублей для реализации своих разработок.
За время интенсива участники прошли путь от генерации идей до защиты собственных проектов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Студенты работали в командах при поддержке преподавателей, наставников и представителей ИТ-индустрии.
Программа включала тренинги по проектной деятельности и технологическому предпринимательству, лекции, разбор практических кейсов и работу с менторами. Финальным этапом стала защита разработок перед экспертным жюри, в число которых входили руководители образовательных программ Центра ТОП ИТ и индустриальные партнеры, по итогам которой определили победителей.
"Ребята хорошо подготовились и достойно выступили. Я уверена, что у победивших проектов большое будущее, и мы не раз о них услышим!" — отметила директор Центра "ТОП ИТ ПГУТИ" Оксана Захарова.
Конкурс стал частью работы университета по развитию студенческих технологических инициатив и поддержке перспективных ИТ-разработок.
В этом году ПГУТИ вошёл в число 21 вуза — победителя федерального проекта "ТОП-ИТ". Университет открыл Центр "ТОП ИТ ПГУТИ" и запустил обучение по трём направлениям: разработка программно-информационных систем, интеллектуальные информационные системы и технологии, разработка веб-систем и мобильных приложений.
На программы Центра зачислены 115 студентов-первокурсников направлений ИСТ, ИВТ и ПрИ.
Мероприятие подготовлено в рамках программы "ТОП ИТ" при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и Минцифры России.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?