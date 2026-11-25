В Кинель-Черкасском районе педагоги Станции юных техников Кинель-Черкасской школы № 2 освоили современные компетенции в рамках национального проекта "Кадры". Обучение проходило в Федеральном учебном центре ООО "Союз энергетиков Поволжья" по программе эксплуатации мобильных робототехнических комплексов и беспилотных аппаратов.

Содействие в повышении квалификации оказал Кадровый центр "Работа России" Кинель-Черкасского района. Занятия шли в летние каникулы, а полученные навыки учителя уже передают своим ученикам.

Инженер, преподаватель информатики Дмитрий Трухов и завуч, преподаватель физики и информатики Руслан Хуснутдинов прошли несколько модулей: практическую робототехнику, управление БПЛА и искусственный интеллект.

"Мы учились собирать БПЛА и осваивали управление ими. Отрабатывали навыки на симуляторе. Это были очень полезные опыт и знания, которые мы теперь можем передавать своим ученикам", — поделился Дмитрий Трухов.

В этом году обучение прошли учителя со всей области, в том числе из Кинель-Черкасского района, Самары и Тольятти. По словам представителя учебного центра Бориса Ладина, сотрудничество оказалось полезным для обеих сторон и работа продолжится в 2027 году.

"Нацпроект "Кадры", инициированный главой государства, открывает возможности не только для педагогов, но и для всех жителей региона. Он позволяет любому человеку получить современную профессию, повысить квалификацию или освоить новую специальность. Обучение проходит по востребованным в регионе направлениям и бесплатно для граждан", — отметила руководитель Кадрового центра "Работа России" Кинель-Черкасского района Елена Судойская.

Нацпроект "Кадры" доказывает эффективность на практике: педагоги получают современные компетенции, а школьники — доступ к знаниям, которые еще недавно казались фантастикой.