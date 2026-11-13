Актер Игорь Жижикин выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино Игорем Жижикиным состоится 16 ноября в школе № 1 "Образовательный центр" им. 21 Армии Вооруженных сил СССР пос. Стройкерамика Волжского района.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Инициатива стартовала по итогам Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Основная ее миссия — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча с известным актером станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Игорь Жижикин расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".