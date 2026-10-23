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Образование Общество

"Тольяттикаучук" растит будущих химиков в школах

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятие "Тольяттикаучук" совместно с Тольяттинским государственным университетом запустили второй поток профильного инженерного класса для десятиклассников из школ города. Проект направлен на развитие интереса к химии, знакомство с предприятием Группы "Татнефть" и формирование кадрового потенциала для предприятия.

Фото: предоставлено автором

Образовательная программа рассчитана на период с октября 2026 года по апрель 2027 года. В течение учебного года школьники будут углублённо изучать химию, участвовать в профориентационных мероприятиях от "Тольяттикаучука", а также разрабатывать и защищать кейсы, посвящённые актуальным задачам предприятия и Группы "Татнефть" в сфере нефтегазохимии.

В первом потоке обучение завершили 23 учащихся — все они успешно защитили свои проекты. Первое место на защите проектов заняла команда 37‑го лицея. Участница инженерного класса, ученица МБУ "Школа № 10" Ульяна Зюбина, в 2026 году заняла первое место на ежегодной городской олимпиаде "Юный химик", которую "Тольяттикаучук" проводит совместно с департаментом образования.

"Инженерный класс совместно с ТГУ мы запускаем второй год подряд. Мы инвестируем в кадры, которые станут опорой Компании завтра. Дополнительным преимуществом для выпускников инженерного класса станут баллы при поступлении в Тольяттинский государственный университет", — отметила Екатерина Ахмадеева, специалист по обучению и развитию персонала ООО "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть".

Преподаватели ТГУ познакомят школьников с химико-техническими методами анализа, титрованием, спектрометрией и другими лабораторными методами исследования.

Практическую подготовку учащиеся инженерных классов будут проходить в лаборатории, открытой в 2021 году в опорном вузе страны — ТГУ — при поддержке "Тольяттикаучука". Предприятие поставило университету оборудование, позволяющее проводить лабораторные работы по дисциплинам "Химия и физика высокомолекулярных соединений" и "Технология синтетического каучука". Главное преимущество лаборатории — возможность изучить непосредственно технологические процессы предприятия. Для школьников это шанс поработать руками и ощутить ценность получения результатов.

"Наш университет и стратегический партнёр в лице "Тольяттикаучука" заинтересованы в том, чтобы сделать программы для школьников, планирующих сдавать химию, более интересными. В программу включены как лабораторные практики, так и теоретические блоки, чтобы ребята могли в полной мере оценить специфику профессии и осознанно подойти к своему выбору", — рассказал Сергей Соков, заведующий кафедрой химической технологии и ресурсосбережения ТГУ.

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