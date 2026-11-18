Фонд содействия развитию науки "Институт "Вега", ВТБ Образование и Международный институт математических наук Кайюань (KIMSI, Китай) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области финансовой и прикладной математики, анализа данных и управления рисками. Документ предусматривает совместные исследовательские и образовательные проекты сторон.

Стороны планируют развивать совместные исследования, образовательные программы, научные и студенческие соревнования, а также профессиональный обмен между исследователями, преподавателями, студентами и представителями бизнеса.

В числе первых инициатив - российско-китайский конкурс по математическому моделированию, который планируется провести в 2027 году для студентов двух стран.

Соглашение подписано в рамках перекрестных Годов образования России и Китая, которые проходят в 2026-2027 годах.

Научно-методическую и проектную координацию инициатив будет осуществлять фонд "Институт "Вега", созданный при участии ВТБ и МГУ имени М.В.Ломоносова. Институт KIMSI, со своей стороны, поделится экспертизой в области искусственного интеллекта, вычислительных технологий и криптографии.

"Математика - один из фундаментальных языков современной экономики. За развитием искусственного интеллекта, финансовых технологий, систем прогнозирования и управления рисками стоят сложные математические модели", - отметила старший вице-президент ВТБ, руководитель ВТБ Образования Ольга Дергунова.