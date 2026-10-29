Анна Арюткина выбрана ректором Самарского государственного института культуры

В четверг, 29 октября, в ходе конференции работников и обучающихся Самарского государственного института культуры ректором вуза была выбрана Анна Арюткина. Ранее она возглавляла вуз в статусе врио, а затем и.о. ректора.

Напомним, занимавшая ранее пост ректора Ольга Наумова покинула должность весной этого года, она возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Анна Арюткина была единственным кандидатом, выдвинувшимся на пост ректора. На конференции она озвучила педагогам, сотрудникам и членам студенческого совета тезисы программы развития института на ближайшие пять лет. К 2031 году Анна Арюктина видит СГИК открытой системой, объединяющей образование, науку, профессиональное пространство и бизнес.

Вуз должен трансформироваться в автономного генератора культурных событий и технологий, а его миссия — заключаться в формировании "социокультурного ландшафта Поволжья, где фундаментальные традиции академического искусства интегрируются в передовые цифровые технологии".